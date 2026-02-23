El a kezekkel a munkahelyektől, itt vannak a tények a sokat támadott nagyberuházásokról

„A sokat támadott nagyberuházások nélkül nem sikerült volna megteremteni egymillió új munkahelyet és elérni a teljes foglalkoztatottságot” – írta Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a blogbejegyzésében.

„A Tisza Párt és Kapitány István gondolatmenetei napról napra megerősítik bennem azt az érzést, hogy csak néhány rossz intézkedés választ el mindannyiunkat attól, hogy hazánk a beruházási rekordok helyett a rekordszintű munkanélküliség országa, Európa beteg embere legyen. Ha egy gyárban dolgozik, akkor jobb, ha tudja: a munkahelyét is célba vette a külföldi beruházások ellen hergelő, az ország befektetési környezetét szétverni készülő ellenzéki oldal” – emelte ki.

A beruházásösztönzési rendszeren keresztül kétszázezer, közvetetten pedig négyszázezer új munkahely jött vagy jön létre. Minden egyes forint állami támogatás 4,1 forint bevételt hoz az országnak adók és járulékok formájában, helyben pedig javuló életminőséget és új lehetőségeket teremt. Az iparellenes kritikusok mindig a legfontosabbat hagyják ki a képletből:

a tisztességes magyar munkavállalót, azt, aki egy prémium német autógyárban dolgozik Debrecenben, egy svájci faipari cégnél Vásárosnaményban, vagy éppen egy indiai globális vállalatnál Mosonszolnokon.

Jelezte: rengetegszer halljuk az ellenzéktől, hogy felesleges a külföldről érkező beruházások támogatása. Egyes baloldali orgánumok és szakértők egyenesen kidobott közpénzről beszélnek és uszítanak az ipar ellen. A külföldi befektetések támogatásának visszafogásáról, a beruházásösztönzési rendszer gyökeres átalakításáról szóló ellenzéki tervek nagyon rossz jövőt vázolnak fel, egy olyan új világot, amelyben magyar munkahelyek százezrei kerülnek veszélybe.

Alaptalan vádak, iparellenes hergelés

„Ami számunkra siker, az az ellenzéki oldalon kudarc, ezért a kampány hőfokának emelkedésével egyre hevesebben hergelnek az ipar ellen. Érzik, hogy az utóbbi 16 év gazdaságpolitikája hatalmas eredményeket ért el ezen a területen, itt tehát ütni kell a kormányt. A gyárakra tudatosan és degradálóan csak összeszerelő üzemként hivatkoznak, azt sugallva, hogy ott valamilyen alantas munka zajlik, amelynek alig van értéke, szégyellje tehát magát mindenki, aki gyári munkásként állást vállal” – írta.