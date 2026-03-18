Rendkívüli

beruházásmunkahelyteremtésSzijjártó Péter

Jó hírt közölt Szijjártó Péter: több mint ötszáz ember munkahelye vált biztossá ezen a településen

A német TLC Sennebogen kapacitásbővítést hajt végre nagyjából kétmilliárd forint értékben Litéren, így biztossá téve itt több mint ötszáz munkahelyet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán a helyszínen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 17:43
Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter a német tulajdonosi hátterű TLC Sennebogen beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hegesztett nehézacél szerkezeti elemek gyártására specializálódott vállalat kapacitásbővítést hajt végre kétmilliárd forint értékben, amihez a kormány 230 millió forint támogatást ad, így segítve elő több mint ötszáz munkahely bebiztosítását. Rámutatott, hogy a projekt keretében a mostanra szinte teljes egészében exportra termelő cég modern robottechnikai berendezéseket telepít a teljesítmény fokozása érdekében. És arra is kitért, hogy ezután is számíthatnak a kormányzat támogatására, s így például 2,5 milliárd forint értékben korszerűsítik majd a település ivóvízrendszerét, hogy a vállalat működése ne veszélyeztesse helyben a biztonságos ellátást.

Litér, 2026. március 18. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a német TLC Sennebogen kapacitásbővítő beruházása bejelentésén Litéren 2026. március 18-án. A hegesztett nehézacél szerkezeti elemek gyártására specializálódott vállalat kapacitásbővítést hajt végre kétmilliárd forint értékben, amihez a kormány 230 millió forint támogatást ad, így segítve elő több mint ötszáz munkahely létrehozását. MTI/Katona Tibor
A tárcavezető elmondta, hogy Veszprém vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz évben két és félszeresére emelkedett, megközelítve az éves 2000 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség három százalékra csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt Balatonfüreden és környékén tizenöt beruházás valósult meg állami támogatással 37 milliárd forint értékben, bebetonozva kétezer munkahelyet.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig szavai szerint kijelöli a mindenkori magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni mindegyik háborúból és meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

„Ezért mi Magyarországon továbbra is harcolni fogunk azért, hogy európai szabályozással ne lehessen elvenni tőlünk szuverén jogunkat, hogy eldöntsük, kitől vásárolunk energiahordozókat. Harcolni fogunk azért, hogy ne vegyék el tőlünk az olcsó orosz olaj és olcsó orosz gáz vásárlásának a lehetőségét” – fűzte hozzá.

„Enélkül ugyanis versenyképességünkön nagyon komoly csorba fog esni. Ha nem tudjuk fenntartani azt a helyzetet, hogy Európa legalacsonyabb energiaárait Magyarországon kell fizetni, akkor az az európai versenyképességünk szempontjából kifejezetten rossz hír lenne, és számos olyan komoly eredményt elveszítenénk, amelyeket eddig a nagyon nehéz európai gazdasági körülmények dacára közös erővel el tudtunk érni” – hangsúlyozta.

Ilyen eredménynek nevezte, hogy miközben a világ válságról válságra bukdácsolt, az elmúlt négy év volt a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka a beruházások szempontjából. „Soha annyi beruházásról megállapodást még nem kötöttünk, mint ez alatt a négy év alatt. Soha ennyi gyárépítés nem indult el, és ebben a német vállalatoknak rendkívül komoly szerepe van és volt” – jegyezte meg. Végül pedig kifejtette, hogy ma hazánkban a német vállalatok adják a legnagyobb beruházói közösséget, miután mintegy hatezer német cég több mint 300 ezer embernek ad itt munkát.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Bayer Zsolt avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.