Jó hírt közölt Szijjártó Péter: több mint ötszáz ember munkahelye vált biztossá ezen a településen

Szijjártó Péter a német tulajdonosi hátterű TLC Sennebogen beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hegesztett nehézacél szerkezeti elemek gyártására specializálódott vállalat kapacitásbővítést hajt végre kétmilliárd forint értékben, amihez a kormány 230 millió forint támogatást ad, így segítve elő több mint ötszáz munkahely bebiztosítását. Rámutatott, hogy a projekt keretében a mostanra szinte teljes egészében exportra termelő cég modern robottechnikai berendezéseket telepít a teljesítmény fokozása érdekében. És arra is kitért, hogy ezután is számíthatnak a kormányzat támogatására, s így például 2,5 milliárd forint értékben korszerűsítik majd a település ivóvízrendszerét, hogy a vállalat működése ne veszélyeztesse helyben a biztonságos ellátást.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a német TLC Sennebogen kapacitásbővítő beruházása bejelentésén Litéren 2026. március 18-án Fotó: MTI/Katona Tibor

A tárcavezető elmondta, hogy Veszprém vármegye ipari teljesítménye az utóbbi tíz évben két és félszeresére emelkedett, megközelítve az éves 2000 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség három százalékra csökkent, ami annak is köszönhető, hogy ezen idő alatt Balatonfüreden és környékén tizenöt beruházás valósult meg állami támogatással 37 milliárd forint értékben, bebetonozva kétezer munkahelyet.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre. Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig szavai szerint kijelöli a mindenkori magyar kormány legfőbb feladatát is: ki kell maradni mindegyik háborúból és meg kell óvni az embereket és a gazdaságot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

„Ezért mi Magyarországon továbbra is harcolni fogunk azért, hogy európai szabályozással ne lehessen elvenni tőlünk szuverén jogunkat, hogy eldöntsük, kitől vásárolunk energiahordozókat. Harcolni fogunk azért, hogy ne vegyék el tőlünk az olcsó orosz olaj és olcsó orosz gáz vásárlásának a lehetőségét” – fűzte hozzá.