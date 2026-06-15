A háború ellenére visszatért a külföldi tőke Ukrajnába

Szintén nőtt 2024-re az ipari parkok száma is Ukrajnában. A száz regisztrált ipari park jelentős részét külföldi befektetői érdekek alapján működtetik. A fő ágazatok között találjuk a könnyűipart, az élelmiszer-feldolgozást, az autóipari beszállítást, valamint a logisztikát is (Digital State UA, 2025).

Összességében az elmúlt két év tekintetében az FDI nagy része a már meglévő cégek újrabefektetéseként érkezett az országba.