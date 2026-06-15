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A háború ellenére visszatért a külföldi tőke Ukrajnába

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Ukrajna immár négy éve háborúban áll Oroszországgal, ezen idő alatt számos változás indult a külföldi tőkebefektetések területén is. A 2022-es visszaesést követően viszonylag gyorsan magához tért a piac, a beáramló külföldi tőke jelentős része koncentrálódik továbbra is a feldolgozóipari ágazatokba, mindazonáltal megnőtt az érdeklődés az energetikai, pénzügyi és védelmi szektorok irányába is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 16:00
Az elmúlt években több NATO-ország is ígéretet tett arra, hogy Patriot légvédelmi rendszereket küld Ukrajnának Forrás: AFP
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Szintén nőtt 2024-re az ipari parkok száma is Ukrajnában. A száz regisztrált ipari park jelentős részét külföldi befektetői érdekek alapján működtetik. A fő ágazatok között találjuk a könnyűipart, az élelmiszer-feldolgozást, az autóipari beszállítást, valamint a logisztikát is (Digital State UA, 2025).

Összességében az elmúlt két év tekintetében az FDI nagy része a már meglévő cégek újrabefektetéseként érkezett az országba.

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