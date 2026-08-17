Kézi váltós, analóg szupersportautót mutatott be a McLaren – 34 éve az elsőt

Ez a purista megközelítés nem csak a manuális sebességváltó beépítésében, hanem a fizikai kapcsolók és gombok használatában, a látható mérnöki részletekben és – a McLarenre jellemző módon – a hidraulikus szervokormányban is megmutatkozik. A McL 6GT modellcsaládja lesz az első új azóta, hogy a McLaren tavaly tavasszal egyesült a Forseven startuppal, és ígéretet tett modellkínálatának jelentős megújítására és bővítésére. A wokingi vállalat azonban még nem adott egyértelmű tájékoztatást a jövőbeli sorozatgyártású autóikról, amelyek között állítólag nem csak sportkocsik, hanem sportos szabadidő-autók és szedánok is szerepelnek majd.
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