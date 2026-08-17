Rekordszámban dolgoznak külföldön a magyarok – nem csábítja őket haza a Tisza programja
A 2026. áprilisi választási győzelme éjszakáján Magyar Péter arra kérte a külföldön élő magyarokat, hogy minél többen térjenek haza, miután pártja programjában nyolc éven belül 200 ezer honfitárs hazacsábítását tűzte ki célul. A Tisza-kormány első teljes negyedévében azonban nem a hazatérés, hanem a kivándorlás erősödött.
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