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Most válogathat a „KGST piac” kincsei között: közeleg a Retró Nap a Memento Parkban

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Retró autók pöfögése, bakelitek recsegése, garázsvásár és elemlámpás séta a szobrok között – augusztus utolsó vasárnapján a Memento Park igazi időgéppé változik. A park különleges programmal mutatja meg, hogyan él tovább a retró a tárgyakban, zenében és történetekben. A Retró Napon a látogatók a „KGST piac” kincsei között válogathatnak, részt vehetnek gyerekeknek szóló vetélkedőkön, találkozhatnak a Trabantok és Wartburgok világával, zenés múltidézésre hangolódhatnak bakelitről, majd este különleges vetítések és előadások vezetik be őket a 60-as, 70-es, 80-as évek kultúrája hétköznapjaiba. A nap végén pedig a monumentális szobrok sötétben, elemlámpafény mellett mutatják meg félelmetes és felemelő arcukat.

Magyar Nemzet
2026. 08. 17. 13:59
Retró Nap a Memento Parkban Fotó: Mementó Park
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A Memento Park Retró Napja így nem csupán a nosztalgiáról szól: az esemény egyszerre kínál szórakozást, kulturális reflexiót és közösségi élményt, amely játékos formában mutatja meg, miként hatnak a letűnt korok tárgyai, zenéi és történetei a jelenünkre.

 

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Bayer Zsolt
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Ennél fontosabbat ennél pontosabban…

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…nem is lehetne üzenni mára…

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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