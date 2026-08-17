A Memento Park Retró Napja így nem csupán a nosztalgiáról szól: az esemény egyszerre kínál szórakozást, kulturális reflexiót és közösségi élményt, amely játékos formában mutatja meg, miként hatnak a letűnt korok tárgyai, zenéi és történetei a jelenünkre.
Most válogathat a „KGST piac” kincsei között: közeleg a Retró Nap a Memento Parkban
Retró autók pöfögése, bakelitek recsegése, garázsvásár és elemlámpás séta a szobrok között – augusztus utolsó vasárnapján a Memento Park igazi időgéppé változik. A park különleges programmal mutatja meg, hogyan él tovább a retró a tárgyakban, zenében és történetekben. A Retró Napon a látogatók a „KGST piac” kincsei között válogathatnak, részt vehetnek gyerekeknek szóló vetélkedőkön, találkozhatnak a Trabantok és Wartburgok világával, zenés múltidézésre hangolódhatnak bakelitről, majd este különleges vetítések és előadások vezetik be őket a 60-as, 70-es, 80-as évek kultúrája hétköznapjaiba. A nap végén pedig a monumentális szobrok sötétben, elemlámpafény mellett mutatják meg félelmetes és felemelő arcukat.
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