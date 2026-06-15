A krakkói polgármesterjelölt az ukrán és az uniós zászlókat is szemétbe dobta + videó

A lengyel normalitás helyreállításáért szavazzatok rám a közelgő választáson!

– mondta Schreiber, aki a videóban leszedi az ukrán zászlót egy középület ajtaja mellől és a földre dobja, majd az uniós lobogót egyenesen a szemétbe hajítja. Programjában szerepel a keresztény jelképek visszaállítása az iskolákban, kizárólag a lengyel nemzeti jelképek megtartása a középületeken, valamint a progresszív ideológiák elleni fellépés. Az influenszer Lukasz Schreiber volt PiS-es miniszterrel kötött házassága révén került a figyelem középpontjába, azóta azonban televíziós személyiségként, MMA-harcosként és politikai aktivistaként is ismertté vált Lengyelországban.