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polgármesterLengyelországKrakkóinfluenszer

A krakkói polgármesterjelölt az ukrán és az uniós zászlókat is szemétbe dobta + videó

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Miután Donald Tusk szövetségesét, Krakkó polgármesterét egy népszavazáson menesztették az emberek, elindult a harc a megüresedett posztért. Az egyik polgármesterjelölt kampányvideója megosztotta az embereket, ugyanis a mesterséges intelligenciával készített felvételen előbb egy ukrán zászlót dob a földre, majd egy uniós lobogót hajít a szemétbe.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 17:39
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
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– mondta Schreiber, aki a videóban leszedi az ukrán zászlót egy középület ajtaja mellől és a földre dobja, majd az uniós lobogót egyenesen a szemétbe hajítja. Programjában szerepel a keresztény jelképek visszaállítása az iskolákban, kizárólag a lengyel nemzeti jelképek megtartása a középületeken, valamint a progresszív ideológiák elleni fellépés. Az influenszer Lukasz Schreiber volt PiS-es miniszterrel kötött házassága révén került a figyelem középpontjába, azóta azonban televíziós személyiségként, MMA-harcosként és politikai aktivistaként is ismertté vált Lengyelországban. 

Jelölése egy viharos népszavazás után vált lehetségessé, amelyen a krakkóiak 97,3 százaléka szavazott Aleksander Miszalski polgármester leváltása mellett – ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Tusk emberét elsöpörte a népharag. A növekvő városi díjak, parkolási és közlekedési költségek miatti elégedetlenség eredményezte a népszavazást. A polgármesteri székért várhatóan sokan szállnak majd harcba, és az elemzők szerint a győztes jó eséllyel a liberális oldalról fog kikerülni.

A kortárs magyar művészet egyik legátfogóbb nemzetközi bemutatkozásának ad otthont a következő hetekben Krakkó. A város patinás Művészetek Palotájában nyílt meg Az idő érintése című kiállítás, amely a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) képző- és iparművészeinek munkáiból válogat. A mintegy 800 négyzetméteren berendezett tárlat nemcsak a magyar művészeti élet sokszínűségét mutatja be, hanem a lengyel és a magyar nép évszázadokra visszanyúló kulturális kapcsolatait is megidézi.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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