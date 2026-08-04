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gazdaság4iGMagyar Péter

Magyar Péter valamitől elfelejthette, hogy korábban mennyire szerette a 4iG részvényeit

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A jelenlegi miniszterelnök nem kevesett keresett a most támadott társaságnak köszönhetően.

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2026. 08. 18. 13:43
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Forrás: MW/Máté Krisztián
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A Világgazdaság információi szerint Magyar Péter 60 019 darab 4iG részvényt adott el. Ezeket még 670 forintos áron vásárolta 2023 közepén. Csakhogy a már említett korszakos védelmi ipari megállapodás miatt a 4iG papírjai akkor már az 1800 forintos jegyzést is meghaladták.

A Tisza Párt elnöke az akkori információk szerint 1800 forintos átlagáron adta el a részvényeit, így pedig darabonként több mint 1100 forint hasznot realizált. Ez összességében azt jelentette, hogy Magyar Péter a szóban forgó tőzsdei napon csaknem 70 milliós profitot ért el.

 

 

 

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Hegyi Zoltán
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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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