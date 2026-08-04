Magyar Péter valamitől elfelejthette, hogy korábban mennyire szerette a 4iG részvényeit

A Világgazdaság információi szerint Magyar Péter 60 019 darab 4iG részvényt adott el. Ezeket még 670 forintos áron vásárolta 2023 közepén. Csakhogy a már említett korszakos védelmi ipari megállapodás miatt a 4iG papírjai akkor már az 1800 forintos jegyzést is meghaladták.
A Tisza Párt elnöke az akkori információk szerint 1800 forintos átlagáron adta el a részvényeit, így pedig darabonként több mint 1100 forint hasznot realizált. Ez összességében azt jelentette, hogy Magyar Péter a szóban forgó tőzsdei napon csaknem 70 milliós profitot ért el.
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