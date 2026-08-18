Véleményt gyűjt, változást ígér a Tisza Párt új platformja

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Hamarosan elindul a Közhang, amelyet Radnai Márk Magyarország új társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be. A kezdeményezés azt ígéri, hogy az emberek nemcsak elmondhatják a véleményüket, hanem azt is követhetik, mi lesz a javaslataik sorsa.

Gábor Márton
2026. 08. 18. 15:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Közhang egyelőre elsősorban azt ígéri, hogy „a hang” eljut valahová. Azt azonban még nem tudni, hogy végül ki hallgatja meg, és milyen következménye lesz annak, amit hall, Radnai Márk leírása szerint független a kezdeményezés, nem állami támogatásból jön majd létre. Regisztrálni már lehet, de véleményt egyelőre nem lehet mondani. 

Borítókép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos (Fotó: Máté Krisztián)

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Hegyi Zoltán
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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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