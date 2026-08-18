Véleményt gyűjt, változást ígér a Tisza Párt új platformja

A Közhang egyelőre elsősorban azt ígéri, hogy „a hang” eljut valahová. Azt azonban még nem tudni, hogy végül ki hallgatja meg, és milyen következménye lesz annak, amit hall, Radnai Márk leírása szerint független a kezdeményezés, nem állami támogatásból jön majd létre. Regisztrálni már lehet, de véleményt egyelőre nem lehet mondani.