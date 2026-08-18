A Közhang egyelőre elsősorban azt ígéri, hogy „a hang” eljut valahová. Azt azonban még nem tudni, hogy végül ki hallgatja meg, és milyen következménye lesz annak, amit hall, Radnai Márk leírása szerint független a kezdeményezés, nem állami támogatásból jön majd létre. Regisztrálni már lehet, de véleményt egyelőre nem lehet mondani.
Véleményt gyűjt, változást ígér a Tisza Párt új platformja
Hamarosan elindul a Közhang, amelyet Radnai Márk Magyarország új társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be. A kezdeményezés azt ígéri, hogy az emberek nemcsak elmondhatják a véleményüket, hanem azt is követhetik, mi lesz a javaslataik sorsa.
Borítókép: Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos (Fotó: Máté Krisztián)
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