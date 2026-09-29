Öt órán át hallgatták ki Hankó Balázst
Csaknem öt órán keresztül hallgatták ki Hankó Balázst, aki ügyvédje szerint 25 oldalas, érdemi védekezést tartalmazó vallomást tett az NKA-ügyben. A volt miniszter azt állítja, hogy a jogszabályokat és a kormány döntését betartva járt el, és nem történt szándékos vagyonkezelői szabálysértés.
Politikai leszámolás a jobboldal ellen
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