Magyar népmesék a buszmegállóban? Váratlan húzással teszik elérhetővé a kultikus sorozatot
Fennállásának 55. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Rajzfilmstúdió, amely az őszi szünetben vetítésekkel, közönségtalálkozókkal és kiállítással idézi fel az elmúlt évtizedek animációs filmjeit. A jubileumi programsorozat szeptember 30-án, a magyar népmese napján kezdődik a Hírös Agóra Otthon Moziban.
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