Leszerelőcentik, emlékkönyvek, levelek és egy összeaszott citrom mesélnek a hazai sorkatonaságról
Leszerelőcentik, emlékkönyvek, fényképek, levelek és egy több évtizeden át megőrzött, teljesen összeaszott citrom idézi fel a sorkatonaság személyes történeteit a Néprajzi Múzeum új kiállításán. A szeptember 30-án nyíló Katonadolog – A sorkatonaság emlékezete című tárlat nem a hadsereg történetét vagy a háborúkat állítja a középpontba, hanem azt mutatja meg, hogyan éltek meg egy olyan életszakaszt azok, akiknek életét a bevonulás hosszabb-rövidebb időre megszakította.
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