Különös idegen az erdei nyaralóban: megérkezett az év legjobban várt magyar thrillerének első előzetese
Megjelent az EGYKE című film első előzetese. A vérbeli thriller egy házaspár és egy idegen váratlan találkozását mutatja be egy világtól elzárt, erdei nyaralóban. A Szentgyörgyi Bálint rendezésében és Köbli Norbert forgatókönyvéből készült párkapcsolati mozi világpremierje októberben lesz a Sitges-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet által támogatott filmet a hazai közönség 2027 januárjában láthatja országszerte, a Vertigo Média forgalmazásában.
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