Még mindig tartogat meglepetéseket a 20. század egyik legnagyobb komponistájának életműve

Néhány oldalas vagy akár egyetlen darabból álló kéziratok is előkerültek. Az 1931-ben komponált Impromptu például évtizedeken át ismeretlen maradt, mígnem 2017-ben azonosították a moszkvai Központi Állami Archívumban, Vadim Boriszovszkij hagyatékában. A brácsára és zongorára írt darab kézirata két különálló lapon maradt fenn, és 2018-ban Gohrischban elő is adták.

Felfedezések a koncertteremben

A korábban nem játszott művek bemutatásában fontos szerepet kapott a németországi Gohrisch is, ahol 2010 óta rendezik meg a Nemzetközi Sosztakovics-napokat. A fesztiválon az elmúlt években több, korábban nem játszott Sosztakovics-mű is megszólalt. 2025-ben itt mutatták be például a Jelabugai szög című művet, amelynek fennmaradt töredékét Olga Digonszkaja azonosította. A művet Alexander Raskatov egészítette ki, a világpremierre pedig 2025. június 28-án került sor.

A felfedezésekből lemez is született. A Deutsche Grammophon 2025-ben Shostakovich Discoveries címmel adott ki albumot, amelyen Daniil Trifonov, Gidon Kremer és Nils Mönkemeyer mellett több más előadó is közreműködik. A 75 perces válogatásban az Impromptu és a Jelabugai szög mellett Az orr című opera három posztumusz bemutatott töredéke is helyet kapott. A lemez anyagának nagy része a Gohrischi Nemzetközi Sosztakovics-napokon készült.