Még mindig tartogat meglepetéseket a 20. század egyik legnagyobb komponistájának életműve

Néhány oldalas vagy akár egyetlen darabból álló kéziratok is előkerültek. Az 1931-ben komponált Impromptu például évtizedeken át ismeretlen maradt, mígnem 2017-ben azonosították a moszkvai Központi Állami Archívumban, Vadim Boriszovszkij hagyatékában. A brácsára és zongorára írt darab kézirata két különálló lapon maradt fenn, és 2018-ban Gohrischban elő is adták.
Felfedezések a koncertteremben
A korábban nem játszott művek bemutatásában fontos szerepet kapott a németországi Gohrisch is, ahol 2010 óta rendezik meg a Nemzetközi Sosztakovics-napokat. A fesztiválon az elmúlt években több, korábban nem játszott Sosztakovics-mű is megszólalt. 2025-ben itt mutatták be például a Jelabugai szög című művet, amelynek fennmaradt töredékét Olga Digonszkaja azonosította. A művet Alexander Raskatov egészítette ki, a világpremierre pedig 2025. június 28-án került sor.
A felfedezésekből lemez is született. A Deutsche Grammophon 2025-ben Shostakovich Discoveries címmel adott ki albumot, amelyen Daniil Trifonov, Gidon Kremer és Nils Mönkemeyer mellett több más előadó is közreműködik. A 75 perces válogatásban az Impromptu és a Jelabugai szög mellett Az orr című opera három posztumusz bemutatott töredéke is helyet kapott. A lemez anyagának nagy része a Gohrischi Nemzetközi Sosztakovics-napokon készült.
Sosztakovics és az orosz kultúra bojkottja
Az orosz–ukrán háború kitörése után a klasszikus zenei életben vita alakult ki arról, milyen helyük legyen az orosz alkotók műveinek a koncerttermekben: több intézmény orosz szerzők műveit és orosz előadók fellépését is törölte programjából. Sosztakovics művei sem maradtak érintetlenül. 2022-ben az Annapolis Symphony Orchestra levette műsoráról a zeneszerző I. hegedűversenyét, amelyet Vadim Repin orosz hegedűművésszel terveztek előadni, és a koncertet Ukrajnát támogató műsorral rendezték meg. A kérdés 2026-ban is napirenden maradt: az Annapolis Symphony Orchestra és Vadim Repin szeptemberben közös döntéssel mondta le a november 6-ra és 7-re tervezett koncerteket, amelyeken ismét Sosztakovics I. hegedűversenye szerepelt volna. Az ASO közlése szerint a felek közösen döntöttek a koncert lemondásáról, az ismert körülményekre hivatkozva. A lemondást megelőzően az Egyesült Államokban működő ukrán nagykövetség is a koncert törlését kérte, Repin korábbi, orosz állami kulturális intézményekhez fűződő kapcsolataira hivatkozva.