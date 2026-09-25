Még mindig tartogat meglepetéseket a 20. század egyik legnagyobb komponistájának életműve

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Százhúsz éve, 1906. szeptember 25-én született a 20. század egyik legjelentősebb komponistája. Dmitrij Sosztakovics műveinek jelentős része régóta a klasszikus zenei alaprepertoár részét képezi, életművéből mégis rendre felbukkannak újabb darabok és dokumentumok. Idén a Katyusa Maszlova című, befejezetlen operához kapcsolódó levelek is előkerültek, az újonnan feltárt anyag egy részét pedig szeptember 9-től kiállításon mutatják be.

Ménes Márta
2026. 09. 25. 5:28
Sosztakovics Forrás: WikiCommons
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány oldalas vagy akár egyetlen darabból álló kéziratok is előkerültek. Az 1931-ben komponált Impromptu például évtizedeken át ismeretlen maradt, mígnem 2017-ben azonosították a moszkvai Központi Állami Archívumban, Vadim Boriszovszkij hagyatékában. A brácsára és zongorára írt darab kézirata két különálló lapon maradt fenn, és 2018-ban Gohrischban elő is adták.

Felfedezések a koncertteremben

A korábban nem játszott művek bemutatásában fontos szerepet kapott a németországi Gohrisch is, ahol 2010 óta rendezik meg a Nemzetközi Sosztakovics-napokat. A fesztiválon az elmúlt években több, korábban nem játszott Sosztakovics-mű is megszólalt. 2025-ben itt mutatták be például a Jelabugai szög című művet, amelynek fennmaradt töredékét Olga Digonszkaja azonosította. A művet Alexander Raskatov egészítette ki, a világpremierre pedig 2025. június 28-án került sor.

A felfedezésekből lemez is született. A Deutsche Grammophon 2025-ben Shostakovich Discoveries címmel adott ki albumot, amelyen Daniil Trifonov, Gidon Kremer és Nils Mönkemeyer mellett több más előadó is közreműködik. A 75 perces válogatásban az Impromptu és a Jelabugai szög mellett Az orr című opera három posztumusz bemutatott töredéke is helyet kapott. A lemez anyagának nagy része a Gohrischi Nemzetközi Sosztakovics-napokon készült.

Sosztakovics és az orosz kultúra bojkottja

Az orosz–ukrán háború kitörése után a klasszikus zenei életben vita alakult ki arról, milyen helyük legyen az orosz alkotók műveinek a koncerttermekben: több intézmény orosz szerzők műveit és orosz előadók fellépését is törölte programjából. Sosztakovics művei sem maradtak érintetlenül. 2022-ben az Annapolis Symphony Orchestra levette műsoráról a zeneszerző I. hegedűversenyét, amelyet Vadim Repin orosz hegedűművésszel terveztek előadni, és a koncertet Ukrajnát támogató műsorral rendezték meg. A kérdés 2026-ban is napirenden maradt: az Annapolis Symphony Orchestra és Vadim Repin szeptemberben közös döntéssel mondta le a november 6-ra és 7-re tervezett koncerteket, amelyeken ismét Sosztakovics I. hegedűversenye szerepelt volna. Az ASO közlése szerint a felek közösen döntöttek a koncert lemondásáról, az ismert körülményekre hivatkozva. A lemondást megelőzően az Egyesült Államokban működő ukrán nagykövetség is a koncert törlését kérte, Repin korábbi, orosz állami kulturális intézményekhez fűződő kapcsolataira hivatkozva.

 

 

TolsztojzeneszerzőoroszSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekungváry krisztián

Éjszaka a múzeumban

Kárpáti András avatarja

Zoltán megbánhatta, hogy a Terror Háza zárva tartása alatt nem ment be többször játszani.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.