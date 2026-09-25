Ostoba gólöröm: fegyveres lövöldözőt imitált – kiállították
Ennyire ostoba gólörömöt aligha látott még a világ. Csütörtökön este a Nemzetek Ligája B-osztályában rendezték meg Ausztria és Izrael összecsapását, amelyet az osztrák csapat 3-1-re nyert meg, s amelyen az izraeliek egyetlen gólszerzőjét kiállították. Mit vétett Abu Farchi? A gólja után úgy ünnepelt, mintha fegyveres lövöldöző lenne.
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