Szoboszlai nem Messi – ezzel nyugtatják magukat az ukránok

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: AFP/Adrian Dennis

Túl vagyunk a videóelemzéseken, a játékosok hozzáállása kifogástalan. Mindenki megtette a magáét, senkire nem szólhatok egy szót sem. Négy meccset játszunk, ezen nagyjából mindenkinek lesz lehetősége. Mindenki megkapja a lehetőséget a bizonyításra, már azok, akik ezt megérdemlik. Sallai Roland és Varga Barna is hiányozni fognak. Sallai Roland helyzete nem egyszerű, mert ő szélső, még akkor is, ha a török klubjában nem ezen a poszton játszik. Az ő helyettesítése talán egyszerűbb, mint Varga Barnabás pótlása. Ukrajnát megmutattuk videón, ezen az ellenfél csapatszintű és egyedi sajátosságait elemeztük.

Az ellenfél erős, nagy európai csapatban játszanak. Mi sokszor bizonyítottuk, hogy sohasem a két csapat értéke a meghatározó és nem ez dönt el egy-egy mérkőzést.

Tiszteljük az ukránokat. Nem tudom megígérni, hogy megszerezzük a három pontot, de mindent megteszünk a győzelemért. Négy mérkőzés jön, ez most a közeli jövő, ezzel kell foglalkozni. Az edzőnek minden meccs az utolsó is lehet, ezért minden meccsen a falig kell mennünk. Ezért most csak az ukránokról tudok beszélni, s mi csak rájuk tudunk gondolni.”

Bizakodó ukránok

A legfrissebb és talán legérdekesebb ukrán nyilatkozatot Artem Favorov, a Puskás Akadémia ukrán légiósa adta. A Ukrainian Football című oldalnak a következőket mondta: „Biztos vagyok benne, hogy az ukrán csapat birtokolja majd többet a labdát, a magyarok pedig inkább védekeznek majd.” Favorov szerint döntő lehet, ki szerzi az első gólt, a mérkőzés esélyeiről pedig úgy vélekedett, hogy az 50–50 százalék. Ugyanakkor hozzátette: labdabirtoklásban és egyéni képességekben az ukránok szerinte erősebbek. Majd így folytatta: „Marco Rossi olasz edző. Az ő taktikája a védekezésre épül. A magyarok inkább a kontrákra építenek, és arra várnak, hogy az ellenfél hibázzon.”