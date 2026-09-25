Szoboszlai nem Messi – ezzel nyugtatják magukat az ukránok

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Pénteken este 20.45-től a Puskás Arénában a magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája B-osztályában. A magyar csapat két alapembere, Sallai Roland és Varga Barnabás sérülés miatt nem áll Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére. Az ukránok tavasszal még világbajnoki pótselejtezőt játszottak, ahol 3-1-re kikaptak a svédektől. Szoboszlai Dominik az ukrán sajtóban is központi téma. A magyarok eddig nem jutottak el. Mindkét csapat célja az A-osztályba való feljutás, de a kettőből csak az egyik örülhet a végén.

Lantos Gábor
2026. 09. 25. 5:00
Szoboszlai Dominik az ukrán sajtó középpontjába került Fotó: PAL GOLLNER Forrás: NurPhoto
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Marco Rossi egyik legemlékezetesebb sikerét a magyar válogatott élén Nemzetek Ligája-mérkőzésen, Anglia otthonában aratta
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya - Fotó: AFP/Adrian Dennis

Túl vagyunk a videóelemzéseken, a játékosok hozzáállása kifogástalan. Mindenki megtette a magáét, senkire nem szólhatok egy szót sem. Négy meccset játszunk, ezen nagyjából mindenkinek lesz lehetősége. Mindenki megkapja a lehetőséget a bizonyításra, már azok, akik ezt megérdemlik. Sallai Roland és Varga Barna is hiányozni fognak. Sallai Roland helyzete nem egyszerű, mert ő szélső, még akkor is, ha a török klubjában nem ezen a poszton játszik. Az ő helyettesítése talán egyszerűbb, mint Varga Barnabás pótlása. Ukrajnát megmutattuk videón, ezen az ellenfél csapatszintű és egyedi sajátosságait elemeztük. 

Az ellenfél erős, nagy európai csapatban játszanak. Mi sokszor bizonyítottuk, hogy sohasem a két csapat értéke a meghatározó és nem ez dönt el egy-egy mérkőzést.

Tiszteljük az ukránokat. Nem tudom megígérni, hogy megszerezzük a három pontot, de mindent megteszünk a győzelemért. Négy mérkőzés jön, ez most a közeli jövő, ezzel kell foglalkozni. Az edzőnek minden meccs az utolsó is lehet, ezért minden meccsen a falig kell mennünk. Ezért most csak az ukránokról tudok beszélni, s mi csak rájuk tudunk gondolni.”

Bizakodó ukránok

A legfrissebb és talán legérdekesebb ukrán nyilatkozatot Artem Favorov, a Puskás Akadémia ukrán légiósa adta. A Ukrainian Football című oldalnak a következőket mondta: „Biztos vagyok benne, hogy az ukrán csapat birtokolja majd többet a labdát, a magyarok pedig inkább védekeznek majd.” Favorov szerint döntő lehet, ki szerzi az első gólt, a mérkőzés esélyeiről pedig úgy vélekedett, hogy az 50–50 százalék. Ugyanakkor hozzátette: labdabirtoklásban és egyéni képességekben az ukránok szerinte erősebbek. Majd így folytatta: „Marco Rossi olasz edző. Az ő taktikája a védekezésre épül. A magyarok inkább a kontrákra építenek, és arra várnak, hogy az ellenfél hibázzon.”

Artem Favorov szerint nem kell félni a magyaroktól - Fotó: PFLA.hu

Az ukrán játékos szerint a magyar válogatott nem feltétlenül akarja majd irányítani a játékot, hanem inkább átadja a kezdeményezést Ukrajnának, majd gyors támadásvezetésekből próbál veszélyeztetni. Az ukrán sajtó természetesen kiemelten foglalkozik Szoboszlai Dominikkal, de Favorov tompítani igyekezett a magyar csapatkapitány körüli egyemberes megközelítést: „Természetesen mindenki Szoboszlairól beszél. 

Igen, valóban jó játékos, de nem lehet azt mondani, hogy ő Messi, tehát nem olyan egyéniség, aki egyedül eldönti a mérkőzéseket.

A korábbi ukrán válogatott és Dinamo Kijev-csatár Artem Milevszkij a Football24/Sport.ua számára beszélt a mérkőzésről. „Magyarország nagyon kellemetlen ellenfél, főleg hazai pályán”. Szerinte a magyar csapat meg tudja nyerni az ukránok elleni összecsapást. Az ő tippje az, hogy 1-1 lesz a végeredmény. 

Az ukrán sajtóban nem mindenki annyira optimista. Oleg Fedorcsuk szakértő a keretet elemezve arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán válogatott több kulcsjátékosának nincs megfelelő rutinja, illetve bizonyos posztokon problémák vannak.

 

Szoboszlai DominikUkrajnaMarco RossiNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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