Nem fogták magukat vissza a tiszás képviselők, ennyiért bérelnek lakást Budapesten

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Több mint 74 millió forintot fizet havonta az Országgyűlés Hivatala a képviselők lakás- és irodabérleteire. A legdrágább lakások közül négyet tiszás politikusok használnak, miközben a legnagyobb alapterületű ingatlan a Mi Hazánk elnökének, Toroczkai Lászlónak jutott. A legkisebb lakásban egy fideszes képviselő lakik, az irodabérleteknél pedig a közösen használt helyiségek is jelentős kiadást jelentenek.

Gábor Márton
2026. 09. 24. 19:56
Fotó: Ladóczki Balázs
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A legolcsóbb havi bérleti díj Kovács Sándor fideszes képviselő lakásához kapcsolódik. A VI. kerületi, 44 négyzetméteres ingatlanért 271 987 forintot fizetnek havonta. A két tiszás képviselő, Bódis Péter és Juhász Roland Csongor közösen bérel egy 77 négyzetméteres, V. kerületi lakást. A hivatal fejenként 272 399 forintot fizet a lakhatásukért.

Negyvennégy millió forint az irodákra

A képviselők lakhatása mellett az Országgyűlés Hivatala a politikusok fogadóóráihoz és munkavégzéséhez szükséges irodákat is bérli. Ezekre a kiadásokra havonta összesen 44 millió forint jut, az átlagos irodabérlet pedig 440 ezer forintba kerül.

A legdrágább önálló irodabérlet Velkey Györgyhöz, a miniszterelnök kabinetfőnökéhez kapcsolódik. A XIV. kerületi Róna utcában található, 104 négyzetméteres iroda havonta 1 millió 40 ezer forintba kerül.

A közösen használt irodák között is találni jelentős összegű bérleteket. Szegeden három kormánypárti képviselő – Gajda Attila, Sóti Anikó és Stumpf Péter – számára egy 308 négyzetméteres irodát bérelnek. 

A helyiség használata fejenként 901 966 forintba kerül, ami összesen mintegy 2,7 millió forintos havi kiadást jelent.

Pécsett három tiszás képviselő, Járosi Péter, Ruzsa Diána és Kőszegi Krisztián dolgozik közösen egy 459 négyzetméteres irodában.

Két iroda egy címen, több településen is dolgozó képviselők

Az irodabérletek között akadnak olyan esetek is, amikor egy képviselő ugyanazon a címen két különálló helyiséget használ. A tiszás Halmai Ferenc például Jászberényben két, egymás melletti irodát béreltet: egy 38 négyzetméteres helyiség havi 223 ezer, valamint egy 27 négyzetméteres iroda havi 158 ezer forintba kerül.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke szintén két irodával rendelkezik. Budapesti irodájának bérleti díja 312 ezer forint, míg a dombóvári, 24 négyzetméteres helyiségéért 161 ezer forintot fizetnek havonta.

A lista szerint Paulik Antal 16 négyzetméteres, Bihari Zoltán pedig 17 négyzetméteres irodát is használ, miközben mindkettőjüknek van másik irodája is.

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Ladóczki Balázs)

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