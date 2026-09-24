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Örömtáncot lejtettek a tiszás képviselőnők Seszták Miklós mentelmi joga miatt, még Tóta W. is kiakadt

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Még Tóta W. Árpádnál is kiverte a biztosítékot az a videó, amelyen a tiszás Dicső Viktória és Barna-Szabó Szilvia örömtánccal ünnepelte a fideszes Seszták Miklós üzleti köréhez sorolt Mikucza Tamás őrizetbe vételét, és a KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának kikérését. A publicista szerint a felvétel „szekunder szégyen”, és az ilyen videókat „részegen és véletlenül szoktak közzétenni”.

Kárpáti András
2026. 09. 24. 18:23
Forrás: (Forrás: Facebook)
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