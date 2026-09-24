Örömtáncot lejtettek a tiszás képviselőnők Seszták Miklós mentelmi joga miatt, még Tóta W. is kiakadt
Még Tóta W. Árpádnál is kiverte a biztosítékot az a videó, amelyen a tiszás Dicső Viktória és Barna-Szabó Szilvia örömtánccal ünnepelte a fideszes Seszták Miklós üzleti köréhez sorolt Mikucza Tamás őrizetbe vételét, és a KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogának kikérését. A publicista szerint a felvétel „szekunder szégyen”, és az ilyen videókat „részegen és véletlenül szoktak közzétenni”.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!