„Doktor Onoka” jogi esetei – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó
Éjfél után felébredő komment iránti vágy, veszélybe sodort búváréletek, feljelentés, sértődöttség Marci bácsi miatt, kamu dumák. Mindez „Doktor Onokától” – igen, vidékiesen „o”-val „u” helyett-, azaz Magyar Péter miniszterelnöktől, akinek teljesítményét lényegében gyorsban így sorolták fel kollégáink a Pikkben. Politikailag inkorrekt műsorunkban Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron újságíró vesézte ki az elmúlt hét legfontosabb témáit.
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