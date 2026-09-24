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Trump kész térdre kényszeríteni az európai gazdaságot, ezek a szektorok esnének el először Washington intézkedései miatt

Trump kész térdre kényszeríteni az európai gazdaságot, ezek a szektorok esnének el először Washington intézkedései miatt

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Bár a washingtoni kormányzat a hivatalos kommunikációjában cáfolta a sajtóértesüléseket, megbízható belső információk szerint a Fehér Házban nagyon is komolyan mérlegelik egy 90 napos dízel- és gázolajexport-tilalom bevezetését. Donald Trump adminisztrációja egy olyan veszélyes kiber- és geopolitikai sakkjátszma közepén próbál tűzoltást végezni, amely könnyen recesszióba taszíthatja Európát, és a feje tetejére állíthatja a globális energiapiacokat.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 24. 13:18
Fotó: LUIS BOZA Forrás: NurPhoto
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Európa óriási bajba kerülhet, ha Donald Trump mégis elrendeli az exporttilalmat a dízelre (Fotó: LUIS BOZA / NurPhoto)
Európa óriási bajba kerülhet, ha Donald Trump mégis elrendeli az exporttilalmat a dízelre (Fotó: LUIS BOZA / NurPhoto)

Európa gazdasági motorja, a dízellel hajtott teherszállítás és a nehézipar már most is a túlélésért küzd. Ha az amerikai szállítmányok három hónapra teljesen eltűnnek, az európai finomítók képtelenek lesznek önállóan lefedni a hiányt.

Ez azonnali üzemanyaghiányhoz, a gázolajárak csillagászati magasságokba emelkedéséhez és az európai infláció újbóli megugrásához vezetne, ami szinte borítékolhatóan recesszióba taszítaná az Európai Uniót.

Erre hívta fel a figyelmet Koskovics Zoltán geopolitikai elemző is, kiemelve, hogy a fuvarozás, a mezőgazdaság és az ipar mind gázolajjal működik, ráadásul télen a fűtés egy része is ezt fogyasztja. Ha megcsappan a kínálat, első lépésben jön a tankolási limit. Idővel pedig már nem az lesz a kérdés, mennyit, hanem az, hogy egyáltalán ki kaphat üzemanyagot. 

Szlovákiában láttunk már ilyet, és Franciaországban is zártak be kutak készlethiány miatt

– idézte fel. Koskovics szerint ami most a tárolókban pihen vagy a tengeren úszik, az még kitart néhány hétig – a téli szezon végéig viszont biztosan nem. Bár Európa a saját gázolaj-szükségletének egy részét maga állítja elő – feltéve, hogy egyáltalán hozzájut elegendő nyersolajhoz –, a hiányzó mennyiséget eddig Amerikából pótolta.

Márpedig a piacot mindig az utolsó, hiányzó liter ára határozza meg. Drágább lesz a szállítás, megugrik a kenyér ára, és sokkal keményebb lesz a tél. A kérdés már csak az: kinek jut majd először az üzemanyagból

– szögezte le az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértője.

De a csapás nem állna meg Európa határainál. Latin-Amerika, különösen Mexikó és Brazília, szinte teljes egészében az amerikai finomítók termékeire támaszkodik. Egy hirtelen exportstop ezekben az országokban azonnali ellátási és társadalmi válságot idézne elő.

Trumpék terve visszafelé is elsülhet

A közgazdászok és az olajipari szakértők – köztük maguk az amerikai energiaügyi minisztérium szakemberei is – arra figyelmeztetnek, hogy az exporttilalom egy klasszikus bumeráng, ami a Fehér Házat könnyen eltalálhatja. A finomításnak ugyanis van egy olyan technológiai sajátossága, hogy a nyersolajból nem lehet kizárólag dízelt előállítani: a folyamat során kötelezően benzin és repülőgép-üzemanyag is keletkezik.

Ha Amerika lezárja a határait, a belföldi dízeltárolók napok alatt csordultig telnek. Mivel a felesleget nem tudják külföldre értékesíteni, a finomítók kénytelenek lesznek drasztikusan visszafogni a teljes nyersolaj-feldolgozást. Ez a lépés viszont azt jelentené, hogy kevesebb benzin és kerozin is készül majd. Így miközben a gázolaj ára talán némileg mérséklődik, a benzin és a repülőjegyek ára az egekbe szökik az Egyesült Államokban.

Donald TrumpenergiaválságEgyesült Államok

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