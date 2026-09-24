Trump kész térdre kényszeríteni az európai gazdaságot, ezek a szektorok esnének el először Washington intézkedései miatt

Európa óriási bajba kerülhet, ha Donald Trump mégis elrendeli az exporttilalmat a dízelre (Fotó: LUIS BOZA / NurPhoto)

Európa gazdasági motorja, a dízellel hajtott teherszállítás és a nehézipar már most is a túlélésért küzd. Ha az amerikai szállítmányok három hónapra teljesen eltűnnek, az európai finomítók képtelenek lesznek önállóan lefedni a hiányt.

Ez azonnali üzemanyaghiányhoz, a gázolajárak csillagászati magasságokba emelkedéséhez és az európai infláció újbóli megugrásához vezetne, ami szinte borítékolhatóan recesszióba taszítaná az Európai Uniót.

Erre hívta fel a figyelmet Koskovics Zoltán geopolitikai elemző is, kiemelve, hogy a fuvarozás, a mezőgazdaság és az ipar mind gázolajjal működik, ráadásul télen a fűtés egy része is ezt fogyasztja. Ha megcsappan a kínálat, első lépésben jön a tankolási limit. Idővel pedig már nem az lesz a kérdés, mennyit, hanem az, hogy egyáltalán ki kaphat üzemanyagot.

Szlovákiában láttunk már ilyet, és Franciaországban is zártak be kutak készlethiány miatt

– idézte fel. Koskovics szerint ami most a tárolókban pihen vagy a tengeren úszik, az még kitart néhány hétig – a téli szezon végéig viszont biztosan nem. Bár Európa a saját gázolaj-szükségletének egy részét maga állítja elő – feltéve, hogy egyáltalán hozzájut elegendő nyersolajhoz –, a hiányzó mennyiséget eddig Amerikából pótolta.

Márpedig a piacot mindig az utolsó, hiányzó liter ára határozza meg. Drágább lesz a szállítás, megugrik a kenyér ára, és sokkal keményebb lesz a tél. A kérdés már csak az: kinek jut majd először az üzemanyagból

– szögezte le az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértője.