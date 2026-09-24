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Eldőlt, hogy lesz-e olimpia Berlinben száz évvel Hitler náci olimpiája után

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Berlin visszalépett a 2036-os, 2040-es és 2044-es nyári olimpiai játékok megrendezéséért folyó németországi versengéstől. A döntés különösen a 2036-os esemény szempontjából érdekes, hiszen éppen száz évvel Adolf Hitler hírhedt, náci propagandacélokra felhasznált olimpiája után térhetett volna vissza az ötkarikás játékok a német fővárosba. A visszalépéssel München és a Rajna–Ruhr régió maradt versenyben a német rendezés jogáért.

Szalay Attila
2026. 09. 24. 13:54
Nem lesz olimpia Berlinben száz évvel az 1936-os játékok után Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
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A külföldi látogatók előtt igyekeztek elfedni a rendszer valódi természetét. A játékok idejére számos antiszemita feliratot eltávolítottak a közterületekről, miközben a zsidó sportolók jelentős részét kizárták a német sportéletből. Az olimpia bojkottjára irányuló nemzetközi kezdeményezések végül nem jártak sikerrel. 

A berlini játékok ugyanakkor Jesse Owens történelmi sikereiről is emlékezetesek maradtak. Az amerikai, afroamerikai atléta négy aranyérmet nyert, eredményeivel pedig látványosan megkérdőjelezte a náci fajelméletet és az árja felsőbbrendűségről hirdetett propagandát. 

A századik évforduló különös történelmi jelentősége miatt már korábban is megoszlottak a vélemények egy esetleges 2036-os németországi olimpiáról. Frank-Walter Steinmeier német államfő problémásnak nevezte az időpontot a náci rendezés évfordulója miatt. Mások viszont éppen abban láttak lehetőséget, hogy egy újabb olimpia bemutathatná, mennyit változott Németország az elmúlt száz évben. 

München és a Rajna–Ruhr régió maradt versenyben

Berlin kiszállásával München – Kiel bevonásával –, valamint a Köln központú Rajna–Ruhr régió közül kerülhet ki Németország olimpiai pályázója.

A németországi jelölt kiválasztása ugyanakkor még nem jelenti az olimpia rendezési jogának elnyerését. A 2036-os, 2040-es és 2044-es játékok helyszínéről később a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határoz.

BerlinolimpiaAdolf HitlerBerlin 1936

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