Eldőlt, hogy lesz-e olimpia Berlinben száz évvel Hitler náci olimpiája után

A külföldi látogatók előtt igyekeztek elfedni a rendszer valódi természetét. A játékok idejére számos antiszemita feliratot eltávolítottak a közterületekről, miközben a zsidó sportolók jelentős részét kizárták a német sportéletből. Az olimpia bojkottjára irányuló nemzetközi kezdeményezések végül nem jártak sikerrel.

A berlini játékok ugyanakkor Jesse Owens történelmi sikereiről is emlékezetesek maradtak. Az amerikai, afroamerikai atléta négy aranyérmet nyert, eredményeivel pedig látványosan megkérdőjelezte a náci fajelméletet és az árja felsőbbrendűségről hirdetett propagandát.

A századik évforduló különös történelmi jelentősége miatt már korábban is megoszlottak a vélemények egy esetleges 2036-os németországi olimpiáról. Frank-Walter Steinmeier német államfő problémásnak nevezte az időpontot a náci rendezés évfordulója miatt. Mások viszont éppen abban láttak lehetőséget, hogy egy újabb olimpia bemutathatná, mennyit változott Németország az elmúlt száz évben.