Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

NOBKirsty Coventryolimpia

A náci olimpia miatt kérdezték a NOB elnökét, nagy botrány lett belőle

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry meglehetősen bizarr sajtótájékoztatót tartott, amelyen kirúgással fenyegette meg a saját munkatársait, amiért nem készítették fel a várható kérdésekre. A NOB-elnök ugyanis lefagyott, amikor arról kérdezték, hogy Németország rendezhet-e ötkarikás játékokat 2036-ban, száz évvel a náci olimpia után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 13:01
Kirsty Coventry, a NOB elnöke a saját munkatársait fenyegette meg kirúgással a sajtótájékoztató kellős közepén Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Kirsty Coventry tavaly lett a NOB elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok úszó, aki Egerszegi Krisztina világcsúcsát is megdöntötte, a szervezet első afrikai és első női elnöke lett. Most ahelyett, hogy a regnálása első téli olimpiáját a sikerek ünneplésével zárta volna, Coventry ingerülten reagált azokra a kérdésekre, amelyek egy esetleges 2036-os németországi olimpiára (pontosan 100 évvel a náci olimpia után), valamint az orosz rendszerszintű doppingbotrány fejleményeire vonatkoztak.

A NOB elnöke, Kirsty Coventry kiakadt, amikor a náci olimpia kapcsán kérdezték
A NOB elnöke, Kirsty Coventry kiakadt, amikor a náci olimpia kapcsán kérdezték (Fotó: AFP/Gabriel Bouys)

A NOB elnöke a Daily Mail cikke szerint azt állította, hogy váratlanul érték ezek a kérdések, és a felelősséget a csapatára hárította, munkatársait kirúgással fenyegette meg a sajtótájékoztatón. Mindez különösen kellemetlen lehet az angol lap szerint évi 420 ezer fontot (mintegy 182 millió forint) kereső kommunikációs igazgatónak, Mark Adamsnek.

Lesz-e német olimpia 100 évvel a náci olimpia után?

Kirsty Coventry sajtótájékoztatójának előzménye, hogy Frank-Walter Steinmeier német államfő a múlt héten azt nyilatkozta, hogy nem lenne helyénvaló, ha Németország rendezné a 2036-os olimpiát, mivel az pontosan 100 évvel lenne a náci Németország által rendezett játékok után.

A téma Németországban aktuális. A Német Olimpiai Bizottság korábban jelezte: nyitottak a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es játékok megrendezésére Berlinben, Münchenben, Hamburgban vagy a Rajna–Ruhr régióban. Steinmeier azonban „történelmileg problémásnak” nevezte az ötletet 2036-ra.

Az 1936-os berlini olimpiát széles körben a náci propaganda eszközeként tartják számon, miután Adolf Hitler a játékokat saját ideológiája népszerűsítésére használta.

Ezek után kérdezték a NOB álláspontjáról az elnököt, ám Kirsty Coventry teljesen lefagyott:

„Őszintén szólva – és most a csapatomra nézek –, nem tudtam arról, hogy Németország bármilyen jelzést tett volna 2036 kapcsán. Így erről jelenleg nincs véleményem.”

Kirsty Coventry, a NOB elnöke kirúgással fenyegetőzött

Nem sokkal később arról kérdezték a sajtótájékoztatón a NOB elnökét, hogy nemrég arról értesítették a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséget (WADA), hogy az Orosz Doppingellenes Ügynökség jelenlegi vezetője közvetlenül érintett volt a 2014-es szocsi téli játékok botrányos doppingügyeiben, és erről állítólag a NOB is tudhatott.

Erre Kirsty Coventry már a munkatársait kirúgással fenyegetve reagált:

Rendben, most megint a csapatomra nézek, és lehet, hogy valakit el kell bocsátani, mert erről sem tudtam. De nagyon érdekelne, hogy többet megtudjak róla.

Coventry – aki tavaly márciusban Sebastian Coe-t legyőzve lett NOB-elnök – fontos szerepet vállalt a vasárnap véget ért milánói-cortinai téli olimpián. Például könnyek között beszélt arról, hogy „érzelmes délelőtt” volt számára, amikor Vladiszlav Heraszkevicset, az ukrán szkeletonversenyzőt kizárták a játékokról az olimpia történetének egyik legvitatottabb epizódjában.

