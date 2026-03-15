Ukrajnai kényszersorozás: futárt és játékvezetőt is elvittek az emberrablók + videók

Egy Telegramon terjedő videó szerint Odesszában a toborzók egy futárt kényszerítettek fel egy buszra. Hasonló felvételek kerültek elő Dnyipróból és Vinnicjából is. Egyre több beszámoló szól az erőszakos kényszersorozásról. A toborzók az utcáról viszik el a férfiakat, ezért sokan már a közterületeken sem érzik magukat biztonságban.

2026. 03. 15. 22:56
Kényszersorozás Ukrajnában Forrás: Képernyőkép
Egyre több videó jelenik meg az interneten az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételeken az látható, hogy a toborzótisztek az utcán, udvarokban vagy akár munkahelyeken csapnak le, és a járókelők szeme láttára visznek el férfiakat. A legutóbbi felvételek Dnyipróból, Vinnicjából és Odesszából kerültek elő – számolt be róla az Origo.

Egy Dnyipróban készült felvételen rendőrök és toborzótisztek tartóztattak fel egy férfit egy udvaron. A videón az látszik, hogy négy TCK-s erőszakkal felnyomja a férfit egy buszra.

Egy másik férfi megpróbált közbelépni és a segíteni, de nem jár sikerrel.

Hasonló jeleneteket rögzítettek Odesszában is. 

A felvételen látható, hogy a TCK emberei egy futárt állítottak meg, majd elviszik.

A közelben egy másik toborzóautó is várakozott, amelyből figyelték a környéket, kit tudnának még feltartóztatni.

Egy másik felvételen szomszédok és járókelők próbáltak egy férfi segítségére sietni, akit a toborzótisztek a lábánál fogva rángattak. Az érintett férfi labdarúgó-játékvezető volt. 

A felvételhez azt írták, hogy Vinnicjában a TCK tagjai a földre lökték a játékvezetőt, majd erőszakkal próbálták besorozni a hadseregbe.

Kényszersorozás: durvulnak a módszerek

Ukrajnában a hadiállapot bevezetése óta a toborzók egyre gyakrabban az utcán, munkahelyeken vagy tömegközlekedési eszközökön állítják meg a férfiakat. Sok esetben az érintetteket azonnal buszokba tuszkolják, majd katonai gyűjtőpontokra szállítják őket. 

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámol, a kényszersorozások mindennapossá váltak, és egyre brutálisabb formát öltenek. 

Több felvételen látható dulakodás, földre tepert férfiak, sőt, olyan esetek is, amikor a toborzók testi erőszakot alkalmaznak. Korábban az ukrajnai Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események. Egy édesanya arról számolt be, hogy a gyerekekkel sétáltak a játszótéren, amikor egy férfit körbevettek a TCK emberei. A járműből három katonai egyenruhás és egy rendőrségi ruhát viselő férfi szállt ki. 

A szemtanú szerint a csoport röviden köszöntötte a férfit, majd hirtelen arcon ütötték, és megpróbálták erőszakkal betuszkolni az autóba. 

Az eset az iskola területén történt, miközben a gyermekek is jelen voltak. A beszámoló alapján a jármű civil rendszámmal közlekedett, és a helyszínen nem történt semmiféle igazoltatás. Nemrég Dnyipróból került elő egy videó, amelyen maszkos sorozók az utcán, erőszakot alkalmazva fogják el az ukrán férfiakat.

Borítókép: Kényszersorozás Ukrajnában  (Fotó: AFP)

