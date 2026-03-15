Ukrajnai kényszersorozás: futárt és játékvezetőt is elvittek az emberrablók + videók

Egyre több videó jelenik meg az interneten az ukrajnai kényszersorozásról. A felvételeken az látható, hogy a toborzótisztek az utcán, udvarokban vagy akár munkahelyeken csapnak le, és a járókelők szeme láttára visznek el férfiakat. A legutóbbi felvételek Dnyipróból, Vinnicjából és Odesszából kerültek elő – számolt be róla az Origo.

Egy Dnyipróban készült felvételen rendőrök és toborzótisztek tartóztattak fel egy férfit egy udvaron. A videón az látszik, hogy négy TCK-s erőszakkal felnyomja a férfit egy buszra.

Egy másik férfi megpróbált közbelépni és a segíteni, de nem jár sikerrel.

Hasonló jeleneteket rögzítettek Odesszában is.

A felvételen látható, hogy a TCK emberei egy futárt állítottak meg, majd elviszik.

A közelben egy másik toborzóautó is várakozott, amelyből figyelték a környéket, kit tudnának még feltartóztatni.