rezsicsökkentéskatolikus egyházXIV. Leó pápabevándorlás

Veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, besokalltak a franciák, történelmi bejelentést tett XIV. Leó pápa

Az Európai Unió végleg felszámolná a mesterségesen alacsonyan tartott hatósági energiaárakat, így veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés. Közben a franciák alkotmánymódosítással vetnének véget a bevándorlásnak, XIV. Leó pápa pedig történelmi bejelentést tett a katolikus egyház múltbeli bűneiről. Emellett az iráni és az ukrajnai háború fejleményei is meghatározták a nemzetközi politikát.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 23:59
Búcsút mondhatunk a védett hatósági áraknak? Forrás: AFP
XIV. Leó pápa történelmi bejelentést tett a katolikus egyház bűnéről

Pünkösdhétfőn jelent meg XIV. Leó pápa első enciklikája az ember megóvása a mesterséges intelligencia korában témában. A pápa egyben elismerte a Szentszék történelmi bűneit a rabszolgaság egykori vallási igazolásában, feltárva a 15. századi pápai bullák súlyos örökségét. Ez a keresztény emlékezet sebe – mondta a pápa.

Vihar előtti csend? Trump döntött Iránról, de ez sokaknak nem tetszik

Az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások dinamikája napról napra változik. Donald Trump most másfajta hozzáállást javasolt tárgyalóinak a Teheránnal kötendő megállapodás kapcsán. 

A háttérben egy ideiglenes megállapodás látszik körvonalazódni, ami magában foglalja a Hormuzi-szoros felszabadítását, és egy több hónapos fegyvernyugvást is előirányozhat. 

Az olajárak hétfőn 6 százalékkal, kéthetes mélypontra estek, mivel nőtt az optimizmus, hogy az Egyesült Államok és Irán közelebb kerül a békemegállapodáshoz.

Több NATO-ország is elgáncsolta Ukrajna támogatási tervét

Egyre látványosabb repedések jelennek meg a NATO egységén Ukrajna támogatásának kérdésében, miután több meghatározó nyugati állam is elutasította a kötelező katonai hozzájárulás tervét. Mark Rutte NATO-főtitkár hiába próbálta keresztülvinni az elképzelést, a nagy tagállamok ellenállása végül megakasztotta a kezdeményezést.

Az oroszok megtámadták a brit miniszter gépét

Újabb konfliktus van kibontakozóban az Egyesült Királyság és Oroszország között. A brit védelmi minisztert szállító katonai repülőgépet feltehetően orosz elektronikai zavarás érte az orosz határ közelében. 

A GPS-rendszer a teljes repülés alatt működésképtelenné vált, miközben korábban brit felderítő gépekkel szemben is veszélyes orosz manővereket jelentettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
