Veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, besokalltak a franciák, történelmi bejelentést tett XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa történelmi bejelentést tett a katolikus egyház bűnéről

Pünkösdhétfőn jelent meg XIV. Leó pápa első enciklikája az ember megóvása a mesterséges intelligencia korában témában. A pápa egyben elismerte a Szentszék történelmi bűneit a rabszolgaság egykori vallási igazolásában, feltárva a 15. századi pápai bullák súlyos örökségét. Ez a keresztény emlékezet sebe – mondta a pápa.