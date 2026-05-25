Megőrült a Barca sztárja a kerethirdetés után, ilyen szégyen még nem esett meg a Real Madriddal
Kihirdette keretét Spanyolország a június 11-én kezdődő labdarúgó világbajnokságra. Luis de la Fuente 26 tagú csapatában egyetlen Real Madrid-játékos sem szerepel, ilyen még soha nem fordult elő a BL-rekordgyőztesével. Az Európa-bajnoki címvédő keretébe eközben az FC Barcelonából nyolcan is bekerültek, köztük Gavi, akinek az önfeledt örömét a kamerák is megörökítették. Spanyolország 2010 óta vár egy újabb világbajnoki címre.
