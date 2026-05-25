Bondár megint sok bosszúságot okozott a világbajnoknak, Fucsovics Marozsán sorsára jutott

Utóbbi eddig három vereség mellett egyszer tudta legyőzni Berrettinit, akivel most óriási csatát vívott az első szettért. Rövidítésbe torkollott a játszma, Fucsovics magabiztosan behúzta. Ezután csak a második szett sikerült hasonlóan szorosra, Fucsovics a legrosszabb pillanatban bukta el az adogatójátékát, 7:5-re elúszott a játszma. És mint később kiderült, a meccs is, a második játszma végjátéka fordulópontot jelentett a mérkőzésen. A magyar teniszezőnek ezután már csak három játék jutott, Berrettini folytatja a második fordulóban.

A Roland Garros hétfői játéknapján utolsó magyarként Udvardy Panna (59.) lépett pályára a világranglistán 82. Viktorija Golubic ellen. A sokat hibázó Udvardy bántóan simán, 6:0, 6:2-ra kapott ki, így a mieink közül egyedüliként Gálfi Dalma (115.) van versenyben. Ő kedden az egyiptomi Mayar Sherif (129.) ellen mutatkozik be.