teniszFucsovics MártonBondár AnnaUdvardy PannaRoland Garros

Bondár megint sok bosszúságot okozott a világbajnoknak, Fucsovics Marozsán sorsára jutott

Marozsán Fábián után Fucsovics Márton is az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságon, utóbbinak egy szett jutott az olasz Matteo Berrettini ellen. Honfitársához hasonlóan Bondár Anna is megnyerte a maga első játszmáját a hetedikként kiemelt Jelina Szvitolina ellen, a folytatás azonban nem sikerült ennyire szépre a Roland Garros hétfői játéknapján, amelyen Udvardy Panna is kiesett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 16:52
Bondár Anna hatalmasat küzdött, de most nem jött össze a bravúr Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
Utóbbi eddig három vereség mellett egyszer tudta legyőzni Berrettinit, akivel most óriási csatát vívott az első szettért. Rövidítésbe torkollott a játszma, Fucsovics magabiztosan behúzta. Ezután csak a második szett sikerült hasonlóan szorosra, Fucsovics a legrosszabb pillanatban bukta el az adogatójátékát, 7:5-re elúszott a játszma. És mint később kiderült, a meccs is, a második játszma végjátéka fordulópontot jelentett a mérkőzésen. A magyar teniszezőnek ezután már csak három játék jutott, Berrettini folytatja a második fordulóban.

A Roland Garros hétfői játéknapján utolsó magyarként Udvardy Panna (59.) lépett pályára a világranglistán 82. Viktorija Golubic ellen. A sokat hibázó Udvardy bántóan simán, 6:0, 6:2-ra kapott ki, így a mieink közül egyedüliként Gálfi Dalma (115.) van versenyben. Ő kedden az egyiptomi Mayar Sherif (129.) ellen mutatkozik be.

Roland Garros, 1. forduló

férfi egyes: 

  • Berrettini (olasz)–Fucsovics 6:7 (2-7), 7:5, 6:1, 6:2
  • Carreno-Busta (spanyol)–Lehecka (cseh, 12.) 6:3, 7:6 (7–3), 6:3
  • De Minaur (ausztrál, 8.)–Samuel (brit) 6:4, 6:4, 6:2
  • Michelsen (amerikai)–Sevcsenko (kazah) 6:2, 6:4, 6:2
  • Rinderknech (francia)–Rodionov (osztrák) 7:6 (7–5), 6:2, 6:3
  • Jodar (spanyol, 27.)–Kovacevic (amerikai) 6:1, 6:0, 6:4
  • Van Assche (francia)–Gaubas (litván) 6:4, 6:2, 2:6, 7:5

női egyes:

  • Szvitolina (ukrán, 7.)–Bondár 3:6, 6:1, 7:6 (10-3)
  • Golubic (svájci)–Udvardy 6:0, 6:2
  • Teichmann (svájci)–Szamszonova (orosz) 6:4, 6:4
  • Chwalinska (lengyel)–Cseng Csin-ven (kínai) 6:4, 6:0
  • Kasatkina (ausztrál)–Sönmez (török) 6:4, 6:4
  • Paolini (olasz, 13.)–Jasztremszka (ukrán) 7:5, 6:3
  • Swiatek (lengyel, 3.)–Jones (ausztrál) 6:1, 6:2
  • Bandecchi (svájci)–Bucsa (spanyol, 31.) 6:4, 2:6, 6:4

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

