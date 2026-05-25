Elszálló költségek sodorják válságba az európai légitársaságokat

Az emelkedő kerozinárak, a magas adóterhek és a gyengélkedő gazdaság egyszerre sodorja válságba az európai légiközlekedési ágazatot. A német sajtó szerint járattörlések, leépítések és újabb ellátási problémák jöhetnek, miközben a légitársaságok hiába várnak érdemi segítséget a politikától.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 17:25
Ryanair gép Fotó: AFP
A válság a diszkont-légitársaságokat sem kíméli. 

A cikk szerint az amerikai Spirit Airlines már beszüntette a működését, míg a Wizz Air helyzete is bizonytalanná válhat, ha tovább mélyül az iráni válság és emelkednek az energiaárak. A Ryanair és az EasyJet több turisztikai útvonalat is felfüggesztett, az Air France–KLM és a Turkish Airlines pedig csökkentette a járatainak számát.

A német gazdasági lap arra is figyelmeztet, hogy a válság nemcsak az utasforgalmat érinti. Mivel a légi teherszállítás jelentős része személyszállító repülőgépeken történik, a járatok csökkentése az ellátási láncokban is fennakadásokat okozhat. Mintegy tízezer munkahely kerülhet veszélybe Németországban.

A német kormány ugyan nemzeti légiközlekedési stratégiát készít elő, de a Junge Freiheit szerint az eddig ismert intézkedések nem elegendők a versenyképesség helyreállításához. A lap külön bírálja a légiutasadó-rendszert, amely szerintük továbbra is túlzott terheket ró az ágazatra, és a környezetvédelmi célok sem teljesülnek hatékonyan.

Az iráni háború a Covid-időszakhoz hasonló bizonytalanságot idézett elő a légi közlekedésben. Az ingadozó energiaárak és a kiszámíthatatlan helyzet miatt sokan inkább belföldi nyaralást terveznek, ami komoly kihívást jelent a légitársaságok számára. A társaságok ezért egyre több útvonalon csökkentik a repülőjegyek árát, hogy foglalásra ösztönözzék az utazókat.

 

