Elszálló költségek sodorják válságba az európai légitársaságokat

A válság a diszkont-légitársaságokat sem kíméli.
A cikk szerint az amerikai Spirit Airlines már beszüntette a működését, míg a Wizz Air helyzete is bizonytalanná válhat, ha tovább mélyül az iráni válság és emelkednek az energiaárak. A Ryanair és az EasyJet több turisztikai útvonalat is felfüggesztett, az Air France–KLM és a Turkish Airlines pedig csökkentette a járatainak számát.
A német gazdasági lap arra is figyelmeztet, hogy a válság nemcsak az utasforgalmat érinti. Mivel a légi teherszállítás jelentős része személyszállító repülőgépeken történik, a járatok csökkentése az ellátási láncokban is fennakadásokat okozhat. Mintegy tízezer munkahely kerülhet veszélybe Németországban.
