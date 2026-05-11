A repülőjegyek ára meredeken zuhan, mivel a bizonytalanság miatt az emberek kivárnak a nyaralások lefoglalásával

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja a Covid-járványhoz hasonló állapotokat eredményezett a légiközlekedésben. A bizonytalan energiahelyzet miatt sokan inkább belföldi nyaralás terveznek, ami gondot jelent a légitársaságoknak, így elkezdték csökkenteni a repülőjegyek árát, hogy ezzel vegyék rá a nyaralni vágyókat a foglalásra.

2026. 05. 11. 14:43
Sokan inkább a belföldi nyaralás mellett döntöttek idén Forrás: AFP
Olyan állapotok uralkodnak a légiközlekedésben, mint amilyet a világjárvány idején láttunk

 – mondta Murat Seker, a Turkish Airlines vezérigazgatója. 

Jelentősen csökkent a repülőjegyek ára

A júliusra szóló, egyhetes mediterrán utazások repülőjegyárai az 50 legforgalmasabb európai útvonal közül 27 esetében csökkentek. Nyolc útvonalon 20 százalékos áresést mértek, tizenöt járaton pedig legalább 10 százalékkal csökkentek az árak. 

A Milánó és Madrid közötti járatok ára akár 44 százalékkal is visszaesett.

Azokon az útvonalakon, ahol az árak emelkedtek, a drágulás kevésbé volt jelentős, csak két útvonalon volt legalább 20 százalékos mértékű drágulás. A légitársaságok és az utazási irodák „bizalmi játékot” játszanak a fogyasztókkal, hogy rávegyék őket a foglalásra – mondta a Barclays egyik elemzője:

Az emberek vonakodnak foglalni, így a légitársaságok és az utazási irodák alacsonyabb árakkal próbálják ösztönözni őket.

A megkérdezett britek egyötöde a nemzetközi nyaralás helyett pedig inkább belföldi utazást választott erre az évre, míg további egyötödük ezt fontolgatja. A Trivago vezérigazgatója is elmondta, hogy

válság idején az emberek inkább belföldön maradnak.

A légitársaságok világszerte már kétmillió ülőhelyet töröltek a májusi menetrendekből, miután a repülőgép-üzemanyag ára megduplázódott. Egyes járattörlések a profit megőrzését szolgálták, másokat a csökkenő kereslet indokolt.

Rövid távon bizonytalanság van, az emberek nem tudják, mi fog történni: elveszítik-e a munkájukat, tudnak-e majd üzemanyagot tankolni az autójukba, van egyfajta habozás

 – mondta a Wizz Air vezérigazgatója, Váradi József. Más légitársaságok vezetőihez hasonlóan, akik igyekeznek ösztönözni a foglalásokat, ő is arra figyelmeztetett, hogy a kivárás magasabb költségekhez vezethet.

