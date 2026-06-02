Rendkívüli

Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Európamigránsválságkitoloncolás

Brüsszel a katasztrofális migránspolitikáját próbálja helyre hozni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Európa már több mint tíz éve nyögi a migrációs hullám hatásait. A kontinensszerte egyre romló közbiztonság és a rettenetesen működő kitoloncolási rendszer már évek óta hatékony reformokért kiáltott. Most úgy tűnik, hogy az Európai Unió új migrációs szabályozásról jutott megállapodásra, amelynek célja a kiutasítási eljárások felgyorsítása és a határvédelem szigorítása. A tervezet alapján az elutasított menedékkérőket az EU határain kívül működő visszatérési központokba is áthelyezhetik, miközben keményebb fellépést vezetnének be azokkal szemben, akiknek el kell hagyniuk az unió területét. A szabálycsomag bizonyos elemei rögtön hatályba léphetnének, ha az Európai Parlament és a tanács is rábólint.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 8:08
Illusztráció: bevándorlók Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az új szabályozás annak a szélesebb körű reformfolyamatnak a része, amelyet az EU azért indított el, hogy szorosabb ellenőrzést gyakoroljon a külső határokon érkezők felett, illetve segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyekre a legnagyobb migrációs nyomás nehezedik.

A mostani egyezség néhány nappal azelőtt született meg, hogy június 12-én további migrációs és menekültügyi reformok lépnek életbe.
Magnus Brunner migrációs biztos szerint a megállapodás hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió ismét kézben tartsa, kik érkezhetnek az EU-ba és kiknek kell távozniuk onnan. A biztos kiemelte, hogy az Eurostat adatai alapján jelenleg az elutasított menedékkérők hozzávetőleg 27 százaléka hagyja el ténylegesen az Európai Unió területét.

A megállapodás lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy az EU elhagyására kötelezett személyeket úgynevezett visszatérési központokba irányítsák az unión kívül.

Több tagállam már vizsgálja ezt a megoldást, miközben civil szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az intézkedés visszaélésekhez és emberi jogi sérelmekhez vezethet.

Az új szabályok szigorúbb fellépést irányoznak elő azokkal szemben is, akiket biztonsági kockázatnak tekintenek. A tervezet lehetőséget ad házkutatásokra, hosszabb ideig tartó őrizetre, beutazási tilalmak kiszabására, valamint büntetések alkalmazására azok esetében, akik nem működnek együtt a hatóságokkal.

Francois-Xavier Bellamy francia európai parlamenti képviselő, aki a tárgyalások során a jobbközép Európai Néppártot képviselte, úgy fogalmazott: Európa hosszú időn keresztül azt az üzenetet közvetítette, hogy azokkal szemben sem történik semmi, akiknek nincs joguk az unióban maradni. Szerinte ennek most vége, és azoknak, akik nem maradhatnak Európában, távozniuk kell.

Az Európai Parlament a tárgyalásokat egy olyan álláspontra építve kezdte meg, amely mögött az Európai Néppárt, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint a Patrióták Európáért és a Szuverén Nemzetek Európája frakció állt. A liberális és baloldali képviselőcsoportok ugyanakkor ellenezték a javaslatot.

Mélissa Camara, a Zöldek tárgyalóküldöttségének tagja szerint a hétfőn elfogadott megállapodás egy idegengyűlölő ideológiát kiszolgáló jogi fegyvertár. A francia EP-képviselő kifogásolta az unión kívüli központok engedélyezését, a kiskorúak fogva tartásának lehetőségét, valamint az általa az amerikai ICE hivatal módszereihez hasonlított házi ellenőrzéseket.

Az egyeztetések az előző hónapban megszakadtak, mivel nem sikerült megegyezni arról, mikortól vezessék be az új intézkedéseket. A hétfői kompromisszum alapján a szabályok egy része csak egy év elteltével lépne hatályba, ugyanakkor bizonyos elemek – köztük a visszatérési központok létrehozásának lehetősége – azonnal alkalmazhatóvá válna. Ez különösen fontos azoknak az államoknak, amelyek már dolgoznak ilyen központok kialakításáról szóló megállapodásokon, például Hollandiának és Németországnak. A megállapodás végleges elfogadásához még az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása is szükséges.

 

Európa már korántsem az a biztonságos közeg, amire emlékszünk

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be róla, hogy futótűzként terjednek a videók az interneten azokról a brutális bűncselekményekről, amelyeket bevándorlók követtek el védtelen állampolgárok ellen. Az elmúlt napok sokkoló spanyolországi és olaszországi esetei világosan megmutatják, hogy az agresszív migránsok már a legvédtelenebbeket – kiskorú lányokat, idős embereket és a rendfenntartókat – sem kímélik. Egyes helyeken bevándorló csoportok már nyíltan fenyegetik a helyieket, Olaszországban pedig rendőrökre és jegyellenőrökre támadtak. A helyzet tarthatatlanná vált, a lakosság körében pedig eluralkodott a félelem és a tehetetlenség.

Valenciában egy idős párra az otthonában rontottak bevándorlók.

Sokkoló jelenetek játszódtak le a valenciai Pinedóban: három migráns tört be egy idős házaspár otthonába a hajnali órákban. A beszámolók szerint a kilencvenéves sértetteket bántalmazták, a hölgy arra ébredt, hogy az arcát ütik a támadók.

A spanyol rendőrség hétfőn letartóztatott egy marokkói bevándorlót, miután a gyanú szerint két kiskorú lányt filmezett egy palmai strandon, miközben maszturbált. A férfi később közeledni kezdett hozzájuk, ezért a lányok egy másik helyre mentek. Ekkor egy szemtanú figyelmeztette őket arra, hogy a férfi felvételeket is készített róluk.  Több fürdőző is megerősítette a történteket. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de a rendőrök röviddel később egy közeli parkban, a bokrok között bujkálva megtalálták, majd őrizetbe vették – számolt be róla a Gaceta spanyol lap.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A demokrácia megdicsőülése, illetve a garázdaság

Bayer Zsolt avatarja

Tényleg ehhez fogjuk tartani magunkat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu