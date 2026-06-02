Így készül a tökéletes sült csirke: ezt a trükköt kevesen ismerik

Három egyszerű lépésben rejlik a tökéletes, ropogós csirke titka. A legtöbben azt hiszik, hogy a forró serpenyő és a magas hőmérséklet a siker kulcsa, pedig valójában pont az ellenkezője igaz.

Ropogós csirke – fontos az előkészítés

Sokan gondolják úgy, hogy a csirkebőr akkor lesz ropogós, ha jó technikával sütjük, pedig az előkészítés legalább annyira számít. Sütés előtt körülbelül 30-40 perccel érdemes kivenni a csirkét a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen. Ez azért fontos, mert ha hideg húst teszünk a serpenyőbe, az egyenetlenül sül át – a külső része túlsül, mire a belseje elérné a megfelelő hőmérsékletet.