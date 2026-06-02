Ettől lesz igazán finom a kovászos uborka, erre senki sem számított

Forrás: Mindmegette2026. 06. 02. 9:22
Elsőre nagyon egyszerűnek tűnik a kovászos uborka elkészítése, hiszen csak uborka, só és víz kell hozzá. Bár nem bonyolult a folyamat, a valóság ennél kicsit árnyaltabb. Hogy a végeredmény ropogós, finom és kellemesen savanyú legyen, érdemes néhány alapszabályra odafigyelni.

A megfelelő uborka kiválasztása

Nem mindegy, milyen uborkát használunk. A legalkalmasabbak a kisebb, kemény húsú uborkafajták. A nagy, vízben gazdag salátauborka nem ideális választás, mert könnyen puhává válik. 

A friss uborka a legjobb alapanyag. Minél rövidebb idő telik el a leszedés és a kovászolás között, annál ropogósabb lesz az eredmény. Érdemes helyi termelőtől vagy piacról beszerezni.

Az előkészítés lépései

  • Tisztítás

Az uborkát és az üveget is alaposan át kell mosni. Ez nem jelenti azt, hogy sterilnek kell lennie mindennek, de a káros mikrobákat távol kell tartani. Dörzsöljük át az uborkákat alaposan langyos víz alatt, ha kicsit tüskés az uborka, azt akár kefével is át lehet tisztítani. Vágjuk le a végeket, itt vannak ugyanis azok az enzimek, amelyek puhává tehetik a végeredményt.

Tipp: ha az uborkákat 2-3 órára jeges vízbe áztatjuk, még ropogósabbá válnak.

  • A víz minősége

Nem mindegy, milyen vizet használunk. A klórozott csapvíz károsíthatja a fermentációhoz szükséges baktériumokat. Ha csapvizet használunk, érdemes egy éjszakán át állni hagyni nyitott edényben, így a klór elpárolog. A szűrt vagy a forralt (majd lehűtött) víz még jobb választás.

  • A só és víz aránya

A sós víz koncentrációja meghatározza a végeredményt. Ha túl kevés a só, a káros baktériumok is elszaporodhatnak. Ha túl sok, lelassul az erjedés, és az uborka túl sós lesz. Az ideális arány körülbelül 4%: 1 liter vízhez 40 gramm só.

Fontos: a sónak teljesen fel kell oldódnia a vízben. Tiszta, adalékmentes tengeri sót vagy kősót érdemes használni. A jódozott asztali só nem alkalmas, mert gátolhatja a fermentációt.

  • Fűszerezés

A klasszikus kovászos uborka fűszerezése egyszerű: fokhagyma, kapor és tormalevél. Ezek nemcsak ízesítik az uborkát, hanem a torma tanninjai segítenek megőrizni a ropogósságot is.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: 123RF)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
