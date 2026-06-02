Sokkoló hír Liverpoolban: Van Dijk távozásával nem számoltak, Szoboszlai is érintett

Bár Van Dijk továbbra is magas szinten teljesít, a Liverpool hosszú távú terveiben szerepet játszhat az is, hogy az elmúlt időszakban több fiatal és tehetséges középhátvédet igazolt. Ez akár megkönnyítheti a klub számára a fájdalmas döntést, ha valóban befut egy komoly ajánlat a Galatasaraytól.
Amennyiben a 35 éves holland védő távozik, hamarabb megvalósulhat az a forgatókönyv, amit már idén belengettek: Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya.
A török sajtó beszámolói szerint a holland játékos nem zárta ki a Galatasaray együtteséhez igazolást, s lenyűgözte a klub stadionja és a hangulat az idei két Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen.
Konaté és Van Dijk távozása után kik lehetnek a Liverpool belső védői?
A Liverpool jelenlegi opciói a védelem közepére, amennyiben Van Dijk is elköszön:
- Giovanni Leoni – a 19 éves olasz tehetség 2025 nyarán érkezett a Parmától. Többen Van Dijk hosszú távú utódjaként tekintenek rá. Tavaly ősszel azonban elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.
- Jérémy Jacquet – a húszéves francia védőt 2026 januárjában igazolták a Rennes-től, a nyáron érkezik. A klub első csapatos játékosként számol vele a jövőben.
- Noah Adekoya – a 19 éves angol védő januárban a Burnley-től érkezett, elsősorban hosszú távú projektként.
- Mor Talla Ndiaye – a 18 éves szenegáli tehetséget 2026 elején szerződtették. Egyelőre az utánpótlásban fejlődik.
