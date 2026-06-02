Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Sokkoló hír Liverpoolban: Van Dijk távozásával nem számoltak, Szoboszlai is érintett

Mohamed Szalah, Andy Robertson és Ibrahima Konaté már távozott, ahogy Arne Slot vezetőedző is, de a Liverpool csapata további nagy változások előtt áll. Az Anfield Watch kedden arról számolt be, hogy Virgil van Dijk lehet a következő búcsúzó, ami nem volt benne a pakliban. Amennyiben a 35 éves holland védő távozik, hamarabb megvalósulhat az a forgatókönyv, amit már idén belengettek: Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool következő csapatkapitánya.

2026. 06. 02. 9:20
Ha Virgil van Dijk távozik, jó eséllyel Szoboszlai Dominikhoz kerülhet a Liverpool csapatkapitnyáni karszalagja Fotó: AFP/Paul Ellis
Bár Van Dijk továbbra is magas szinten teljesít, a Liverpool hosszú távú terveiben szerepet játszhat az is, hogy az elmúlt időszakban több fiatal és tehetséges középhátvédet igazolt. Ez akár megkönnyítheti a klub számára a fájdalmas döntést, ha valóban befut egy komoly ajánlat a Galatasaraytól.

A török ​​sajtó beszámolói szerint a holland játékos nem zárta ki a Galatasaray együtteséhez igazolást, s lenyűgözte a klub stadionja és a hangulat az idei két Galatasaray–Liverpool BL-mérkőzésen.

 

Konaté és Van Dijk távozása után kik lehetnek a Liverpool belső védői?

A Liverpool jelenlegi opciói a védelem közepére, amennyiben Van Dijk is elköszön:

  • Giovanni Leoni – a 19 éves olasz tehetség 2025 nyarán érkezett a Parmától. Többen Van Dijk hosszú távú utódjaként tekintenek rá. Tavaly ősszel azonban elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.
  • Jérémy Jacquet – a húszéves francia védőt 2026 januárjában igazolták a Rennes-től, a nyáron érkezik. A klub első csapatos játékosként számol vele a jövőben.
  • Noah Adekoya – a 19 éves angol védő januárban a Burnley-től érkezett, elsősorban hosszú távú projektként.
  • Mor Talla Ndiaye – a 18 éves szenegáli tehetséget 2026 elején szerződtették. Egyelőre az utánpótlásban fejlődik.

A Galatasaray szurkolói is eljátszottak a gondolattal, hogy Virgil van Dijk hozzájuk igazol:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
