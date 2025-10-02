A Liverpool játékosa a kórházi ágyából jelentkezett be az éjjel, Slot aggódhat

Még szeptember 23-án a Liverpool az angol Ligakupa 3. fordulójában tartalékos összeállításban hazai pályán 2-1-re nyert a másodosztályú Southampton ellen, de Arne Slot vezetőedző bosszús lehetett, mert Giovanni Leoni elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A mindössze 18 éves középhátvéd a nyáron 31 millió euróért érkezett a Parma csapatától, és sokan gondolják úgy, hogy ő lehet majd Virgil van Dijk utódja, aki egyébként a nagy példaképe. Leoni remekül teljesített a Southampton ellen, de a 81. percben megsérült, hordágyon vitték le a pályáról – Kerkez Milos váltotta –, és másnap beigazolódott, hogy nagy a baj. Az elülső keresztszalag-szakadás minden labdarúgó rémálma.

Giovanni Leoni (jobbra) lehetne Van Dijk utódja a Liverpool védelmének közepén Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Leoni jó esetben 2026 végén térhet vissza. A védő benne volt a Liverpool BL-keretében, itt honfitársa, Federico Chiesa válthatja. Ám ő sem tudott elutazni Isztambulba a Galatasaray elleni BL-meccsre, ő kisebb sérülést szenvedett.

Giovanni Leoni túl van a műtéten, de a Liverpool aggódhat

Giovanni Leoni szerda éjjel egy Instagram-sztoriban jelentkezett be a kórházi ágyáról, sikeresen túl van a műtéten, mindenkinek köszöni az üzeneteket, és azt ígéri, hogy hamarosan visszatér. Ez sajnos azoban nem mostanában lesz... Egyébként Virgil van Dijknak is volt elülső keresztszalag-szakadása, 2020-ban, és ő nyolc hónapot hagyott ki. Slot úgy számol, hogy Leoni tizenkét hónapra kiesett. Ám félő, hogy a tehetség fejlődése akár két teljes szezonra is megrekedhet – írja a Liverpool.com.