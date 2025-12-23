Húsz éve ment el a legendás edző, aki különös tanácsot adott a fradistákról

Baróti Lajos édesapja tanár ember volt, a testvére, Baróti Dezső irodalomtörténész, ő maga jogásznak tanult a szegedi egyetemen, 1940-ben abszolutóriumut is szerzett, ám jött a háború, a hadifogság, és leginkább ott volt a nagy szerelem, a futball. Játékosként eljutott a válogatottba is, 1939-ben Németország (5-1-es győzelem a Fradi-pályán), majd 1941-ben Svájc (2-1-es siker Zürichben) ellen lépett pályára, ám ha nem vonzza az edzői munka, ma csak a sportág statisztikusai tudnának a létezéséről.

Baróti Lajos halála címlapot kívánt Fotó: Arcanum.hu

Szerencsére vonzotta. Már edzői diplomával a zsebében a visszavonulása után azonnal, 1948-ban leült addigi csapata, a Győri ETO kispadjára, és ezzel elkezdődött egy Magyarországon szó szerint páratlan karrier, de a nemzetközi porondon is kevés hasonlót találunk. Pályafutása állomásait ma már bárki másodpercek alatt megtalálja az interneten, nem érdemes elveszni a részletekben. A legfontosabb az összes adat közül, hogy önálló szövetségi kapitányként 117-szer ült a magyar válogatott kispadján, de tagja volt annak a válogatóbizottságnak is, amely 1957-ben négy meccsen vette kézbe a nemzeti csapat irányítását. Négy világbajnokságra vitte ki saját hazájának a válogatottját, rajta kívül erre csak a német Sepp Herberger és Helmut Schön, valamint az angol Walter Winterbottom volt képes a labdarúgás egyetemes történetében.

Baróti Lajos volt a jó zsaru

Olyan tekintélyt sugárzott az intelligenciájával, az eleganciájával, hogy már fiatalon is mindenki Lajos bácsinak szólította. Később, a kétezres évek elején vicces volt a két idős legenda, Baróti Lajos és Illovszky Rudolf beszélgetését hallgatni,

mert az utóbbi mindössze nyolc évvel volt fiatalabb, mégis Lajos bácsinak hívta kollégáját, aki a magyar válogatottnál a hatvanas években a főnöke is volt.

Rudi bácsi mindig azt mesélte, hogy ők ketten jó zsaru, rossz zsarut játszottak a futballistákkal: ő volt a kemény, a kérlelhetetlen, Lajos bácsi pedig a szelíd, az értelemre ható.

Tanúkat hozni az 1958-as világbajnokságról már sajnos nem lehet, a keret tagjai már nincsenek közöttünk. A chilei és az angliai csapattagok közül viszont szerencsére még él a 86 éves egykori kapus Szentmihályi Antal és az egy évvel idősebb csatár, Rákosi Gyula is, igaz, közülük az előbbi 1962-ben nem lépett pályára, 1966-ban viszont mindketten erősségei voltak a negyeddöntőben a szovjetek ellen elbukó csapatnak. Ez a torna hozta meg egyébként Baróti Lajos legemlékezetesebb sikerét, a brazilok 3:1-es legyőzését.