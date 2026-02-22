Orbán Balázs bejegyzése szerint a lépéssel az ukránok és az EU célja, hogy káoszt idézzenek elő Magyarországon, megemeljék az üzemanyagárakat és ellehetetlenítsék a rezsicsökkentést.
Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel szövetkezve zsarolja Magyarországot
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán tette közzé, hogy Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték leállításával próbálja zsarolni hazánkat.
Energiafegyvert vetettek be hazánkkal szemben. Ezzel akarnak káoszt előidézni Magyarországon, megemelni az üzemanyagok árát és ellehetetleníteni a rezsicsökkentést.
– fogalmaz Orbán Balázs.
További Külföld híreink
Orbán Balázs: A zsarolást visszautasítjuk!
A zsarolást visszautasítjuk! Ma ülésezett az Energiabiztonsági Tanács, amely megállapította, hogy Magyarország energiaellátása biztosított.
– hangsúlyozta.
Ellenlépésként továbbra sem exportálunk dízel üzemanyagot és megállítjuk a többi európai ország által Ukrajnának küldendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Azt a döntést is meghoztuk, hogy a holnapi napon a 20. szankciós csomagot sem fogjuk támogatni.
Orbán Balázs hozzátette: az áram- és gázexport megállításának lehetőségét is megvizsgálták, de a kárpátaljai magyarok ellátása kiemelten fontos a kormány számára.
Megvizsgáltuk az áram és gázexport megállításának lehetőségét is, fizikai akadálya nincs, de óvatosan fogunk eljárni, mert a határ túlsó oldalán élő kárpátaljai magyarok ellátása kiemelten fontos számunkra
– összegezte.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Brüsszelben (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban
A robbanásban egy rendőrnő életét vesztette, 25-en megsérültek.
Riadót fújtak Amerikában: Kína új generációs nukleáris fegyvereken dolgozhat
Peking már kísérleti robbantást is végrehajthatott.
Dánia lépése után hoppon maradnak az ukránok
Koppenhága májustól szűkítené a különleges védelmi rendszer jogosultjainak körét.
Itt az újabb ukrán támadás Magyarország ellen, Kijev beavatkozik a magyar választásba
Rendkívüli és megdöbbentő kijelentéseket tett Kirilo Szazonov ukrán katona és blogger.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban
A robbanásban egy rendőrnő életét vesztette, 25-en megsérültek.
Riadót fújtak Amerikában: Kína új generációs nukleáris fegyvereken dolgozhat
Peking már kísérleti robbantást is végrehajthatott.
Dánia lépése után hoppon maradnak az ukránok
Koppenhága májustól szűkítené a különleges védelmi rendszer jogosultjainak körét.
Itt az újabb ukrán támadás Magyarország ellen, Kijev beavatkozik a magyar választásba
Rendkívüli és megdöbbentő kijelentéseket tett Kirilo Szazonov ukrán katona és blogger.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!