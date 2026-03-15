Minden idők legnagyobb Békemenete lesz a mostani

– Az első Békemenet megrendítő erejű demonstráció volt a polgári, nemzeti kormány és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök mellett. A szervezők eleinte néhány tízezres tömegre számítottak, az eredmény azonban minden képzeletet felülmúlt – fogalmazott lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán. A Békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője megjegyezte, hogy 2012-ben az első Békemenet nem csupán Brüsszelig, hanem a tengerentúlra is „ellátszott”. Ugyanis visszakozásra késztette azokat az erőket, amelyek bizonyíthatóan baloldali restaurációt készítettek elő Magyarországon.

A mostani Békemenet kapcsán megjegyezte, hogy aktualitását az Európát, az európai polgárok békébe vetett hitét már több mint négy éve beárnyékoló háború, valamint a felerősödő háborúpárti hangok és elhatalmasodó háborús pszichózis adja. Ifjabb Lomnici Zoltán emlékeztetett, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarország sokszor került szembe a nemzetközi fősodorral: a migráció kérdésében, a családpolitika területén, a háború és béke ügyében egyaránt. Kiemelte, hogy korábban sokan kritizálták az országot, ma viszont egyre több helyen visszaköszönnek azok az álláspontok, amelyeket hazánk már évekkel ezelőtt képviselt.

A Békemenet ezért nemcsak egy demonstráció, hanem egyfajta történelmi igazolás is: annak a jele, hogy a magyar emberek józansága sokszor előrébb jár a nyugatos politikai trendeknél

– tette hozzá.

Óriási siker a Békemenet

A szóvivő szerint a Békemenet különleges történelmi pillanatban született, mivel 2012-ben Magyarország komoly politikai és nemzetközi nyomás alatt állt, és sokan úgy érezték, hogy a demokratikusan megválasztott kormányt igazságtalan támadások érik. A kezdeményezők akkor azt szerették volna megmutatni, hogy a magyar társadalom jelentős része kiáll a szuverenitás és a nemzeti önrendelkezés mellett.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a Békemenet elnevezés szándékos volt: azt üzeni, hogy az erőnk a békés, civil összefogásban van, nem az indulatban vagy az erőszakban. Megjegyezte, a Békemenet alapítói arcai, Bayer Zsolt, Bencsik András, Csizmadia László, Fricz Tamás, Stefka István és Széles Gábor sohasem titkolták, hogy a megmozdulások sikerének kulcsa az a közös akarat, amely egy szuverén nemzeti politika, a polgári-nemzeti ideológia és Orbán Viktor kormányfő személye körül összpontosul.

Az első menet óta minden egyes megmozdulás a magyarság megmaradását és prosperitását elősegíteni kívánó emberek szabad akaratának a diadala volt

– húzta alá.