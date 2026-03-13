Orbán Viktor mindenkire számít a vasárnapi Békemeneten

Közösségi oldalán üzent a magyar miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 17:00
Forrás: Orbán Viktor közösségi oldala
„Ne maradj otthon, találkozzunk vasárnap a Békemeneten!” – üzent mindenkinek közösségi oldalán Orbán Viktor.

Ahogyan azt lapunk is megírta, gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk. Kovács Zoltán államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:

  • a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz majd,
  • a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,
  • Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,
  • míg a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
