Orbán Viktor mindenkire számít a vasárnapi Békemeneten

„Ne maradj otthon, találkozzunk vasárnap a Békemeneten!” – üzent mindenkinek közösségi oldalán Orbán Viktor.

Ahogyan azt lapunk is megírta, gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk. Kovács Zoltán államtitkár a programmal kapcsolatban úgy fogalmazott, számos meglepetéssel készülnek, ám néhány részletet azért elárult:

a rendezvény műsorvezetője Rákay Philip lesz majd,

a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel vasárnap,

Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét,

míg a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

A nemzeti ünnep alkalmából beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, de Szijjártó Péter és Lázár János is felszólal.