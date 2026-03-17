Orbán Viktor: Európa folytatni akarja a háborút, de én kirúgom őket az ajtón + videó

Mohácsy István: A Fidelitas nem vett részt semmilyen akcióban

2026. 03. 17. 20:10
Mohácsy István, a Fidelitas országos elnöke a közösségi oldalán arról írt, hogy a baloldali sajtó sejtetéseivel szemben a Fidelitas semmilyen akcióban nem vett részt, és minden ezzel ellentétes állítás hazugság.

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

 Magyar Péter és a baloldali média alaptalanul próbálja rágalmazni a közösségüket.

Mohácsy István hangsúlyozta, hogy a Fidelitas a Békemeneten vett részt, ahol békésen, a saját üzeneteikkel álltak ki Magyarország mellett.

Hozzátette, hogy szerinte 

Magyar Péter és a Tisza Párt menete ismét világosan megmutatta, melyik oldalon állnak, és azt állította, hogy Ukrajna és Brüsszel érdekeit képviselik. Ezzel összefüggésben Daniel Freund nyilatkozatára is utalt.

A Fidelitas országos elnöke azt írta, hogy minden idők legnagyobb Békemenetén egyértelmű üzenetet küldtek:

 a magyarok békét akarnak, és nem akarnak háborúba menni Ukrajnáért.

Mohácsy István a bejegyzését azzal zárta, hogy a Fidelitas a békét, a biztonságot és a magyar érdekeket képviseli most is és mindig.

 

Borítókép: A Fidelitas a Békemeneten (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
