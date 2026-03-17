Mohácsy István: A Fidelitas nem vett részt semmilyen akcióban

Mohácsy István, a Fidelitas országos elnöke a közösségi oldalán arról írt, hogy a baloldali sajtó sejtetéseivel szemben a Fidelitas semmilyen akcióban nem vett részt, és minden ezzel ellentétes állítás hazugság.
A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy
Magyar Péter és a baloldali média alaptalanul próbálja rágalmazni a közösségüket.
Mohácsy István hangsúlyozta, hogy a Fidelitas a Békemeneten vett részt, ahol békésen, a saját üzeneteikkel álltak ki Magyarország mellett.
Hozzátette, hogy szerinte
Magyar Péter és a Tisza Párt menete ismét világosan megmutatta, melyik oldalon állnak, és azt állította, hogy Ukrajna és Brüsszel érdekeit képviselik. Ezzel összefüggésben Daniel Freund nyilatkozatára is utalt.
A Fidelitas országos elnöke azt írta, hogy minden idők legnagyobb Békemenetén egyértelmű üzenetet küldtek:
a magyarok békét akarnak, és nem akarnak háborúba menni Ukrajnáért.
Mohácsy István a bejegyzését azzal zárta, hogy a Fidelitas a békét, a biztonságot és a magyar érdekeket képviseli most is és mindig.
