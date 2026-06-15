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Pentagon: újabb, a titkosítás alól feloldott ufó-aktákat hoztak nyilvánosságra

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Idén május 8-án láttak napvilágot azok az első és korábban államtitoknak nyilvánított ufó-akták, amelyeket az Egyesült Államok védelmi minisztériuma Donald Trump elnök utasítására oldott fel a titkosítás alól, illetve tett elérhetővé a nyilvánosság számára. A Pentagon illetékesei már akkor jelezték, hogy a hozzáférhetővé tett dokumentumok és videófelvételek csupán az első csoportját alkotják az úgynevezett ufó-aktáknak, és több lépésben további anyagokat fognak nyilvánosságra hozni a közeljövőben. A védelmi minisztérium a korábbi bejelentésének megfelelően a múlt hét végén újabb titkosítás alól feloldott dokumentumokat tett közzé. Ezek közül különösen az a videófelvétel érdemel kiemelt figyelmet, amelyen olyan ide-oda cikkázó fényes objektumok láthatók, amiről az illetékesek is beismerték, hogy a viselkedésük nem magyarázható meg a jelenlegi fizikai ismereteink alapján.

Elter Tamás
Forrás: BBC, CBS News2026. 06. 15. 19:20
A június 12-én nyilvánosságra hozott anyagban újabb titokzatos repülő objektumokról számolnak be Fotó: Department of Defense Forrás: NBC News
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Katonai pilóták többször is beszámoltak a megmagyarázhatatlan objektumokkal való találkozóikról   Fotó: EarthSky

E felvételek között szerepel egy különösen érdekes és 2022-ben készített videó - amelynek nincs külön feltüntetve a helyszíne- , ami több gömb alakú tárgyat mutat be, amint egy tengeralattjáró közelében kijönnek a víz alól, illetve visszamerülnek a tenger felszíne alá. 

Az írásos dokumentumok között pedig többek között ufó-észlelésekről szóló történelmi beszámolók, a szovjet hírszerzési tevékenységekről szóló feljegyzés, valamint az Energiaügyi Minisztérium ufó-jelentésekről szóló szóló dokumentumai szerepelnek. 

Egy híres felvétel, amit egy F-18-as vadászgép pilótája örökített meg egy ufóról   Fotó: U.S. Navy / History.com

Ezek közül talán az a legmegdöbbentőbb dokumentum, ami egy jelenleg is szolgálatot teljesítő „magas rangú hírszerző tiszt” beszámolóját tartalmazza, 

aki részletesen ismerteti a 2025 végén egy katonai helikopter fedélzetén történt tapasztalatait. A tiszt azt írta, hogy ő és a legénység „több mint egy órán át tartó szoros UAP-találkozások” részesévé vált a korábbi észlelések kivizsgálása során. „A távolban számtalan narancssárga gömböt láttunk, amelyek a hegy hátterében minden irányban rajzottak. A látvány több percig tartott, mielőtt elhalványult” – írta jelentésében a tiszt.

Egy híres felvétel, amit egy F-18-as vadászgép pilótája örökített meg egy ufóról   Fotó: U.S. Air Force

 „[A] pilóták és én (szabad szemmel) két nagy gömböt figyeltünk meg, amint egymás mellett felvillannak, a helikopter közelében – mozdulatlanul, közvetlenül a jobb oldali rotorkorong felett. Ovális alakúak voltak, narancssárgák, fehér vagy sárga közepükkel, és minden irányba fényt bocsátottak ki” – rögzíti a hírszerző tiszt jelentése, amelynek májusban szüntették meg a titkosítását – írja a CBS News.

Attól, hogy nincs rá magyarázat, még nem az idegenek állnak a jelenség mögött – hangoztatja a Pentagon

Az úgynevezett deklasszifikálási program részeként az ufó-fájlok harmadik csomagjának nyilvánosságra hozataláról június 12-én, pénteken számolt be az amerikai védelmi minisztérium. Ebben a csomagban négy olyan újabb videófelvétel vált hozzáférhetővé, amit azonosítatlan repülő objektumokról készítettek. 

E videófelvételeket - amelyeken az égen nagy sebességgel mozgó fényes gömbök láthatók – még a közzétételük előtt a védelmi minisztérium a Szövetségi Nyomozó Iroda (Federal Bureau of Investigation, FBI) részére küldte meg. 

Vízből kiemelkedő rejtélyes repülő tárgyak   Fotó: Department of Defense

A kormány azt állítja az FBI-nak elküldött videón látható fényes gömbökről, hogy az ezekről készült felvételeket az Egyesült Államok északkeleti részén, ugyanazon a területen vették fel, de azt már nem árulták el, hogy pontosan hol – írja a BBC

A négy felvételt 2021 és 2025 között rögzítették, és ami ezeken látható az pontosan megfelel a régióból származó más szemtanúk beszámolóinak - közölte az Egyesült Államok védelmi minisztériuma. 

Az illetékesek azt állítják, hogy ezek az anyagok „megoldatlan esetekből” származnak, ami azt jelenti, hogy a kormány „nem tud végleges döntést hozni a megfigyelt jelenségek természetéről”. 

A Pentagon tisztségviselői már az első alakalommal nyilvánosságra hozott felvételekkel kapcsolatban is fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy: „Az olvasók a leírás egyetlen részét sem értelmezhetik úgy, mint ha az analitikus ítéletet, vizsgálati következtetést, vagy tényszerű leírást tükrözne, a leírt esemény érvényességével, jellegével vagy jelentőségével kapcsolatban”. 

Egyelőre nincs tudományosan is alátámasztott bizonyték a földönkívüli civilizációk létezéséről   Fotó: ESO/Y. Beletsk/Wikimedia Commons

Leegyszerűsítve ezt a kissé nyakatekert megjegyzést, a Pentagon illetékesei arra akarják felhívni a közönség figyelmét, önmagában az, hogy egy UAP eredetére egyelőre nincsen elfogadható magyarázat még nem azt jelenti, hogy ezek a jelenségek földönkívüli civilizációkkal lennének összekapcsolhatók. 

Azt mindenesetre a Pentagon szakértői is elismerték, hogy néhány felvételen – így köztük a június 12-én publikált négy videón - látható objektumok viselkedése nem magyarázhatók meg az általunk jelenleg ismert fizikai törvényszerűségekkel. A feltételezett idegen technikai civilizációkkal való kapcsolat kemény fizikai korlátairól itt írtunk korábban bővebben.

A múlt hét végén az Egyesült Államok védelmi minisztériuma:

  • újabb négy titkosítás alól feloldott videót tett elérhetővé,
  • amelyet a Pentagon állítása szerint 2021 és 2025 között készítettek,
  • ugyanazon a területen és eltérő időpontokban ismeretlen eredetű fényes gömbökről,
  • amelyek eredetére az illetékesek nem találtak mindeddig elfogadható magyarázatot.

 

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