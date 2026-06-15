Pentagon: újabb, a titkosítás alól feloldott ufó-aktákat hoztak nyilvánosságra

Katonai pilóták többször is beszámoltak a megmagyarázhatatlan objektumokkal való találkozóikról Fotó: EarthSky

E felvételek között szerepel egy különösen érdekes és 2022-ben készített videó - amelynek nincs külön feltüntetve a helyszíne- , ami több gömb alakú tárgyat mutat be, amint egy tengeralattjáró közelében kijönnek a víz alól, illetve visszamerülnek a tenger felszíne alá.

Az írásos dokumentumok között pedig többek között ufó-észlelésekről szóló történelmi beszámolók, a szovjet hírszerzési tevékenységekről szóló feljegyzés, valamint az Energiaügyi Minisztérium ufó-jelentésekről szóló szóló dokumentumai szerepelnek.

Egy híres felvétel, amit egy F-18-as vadászgép pilótája örökített meg egy ufóról Fotó: U.S. Navy / History.com

Ezek közül talán az a legmegdöbbentőbb dokumentum, ami egy jelenleg is szolgálatot teljesítő „magas rangú hírszerző tiszt” beszámolóját tartalmazza,

aki részletesen ismerteti a 2025 végén egy katonai helikopter fedélzetén történt tapasztalatait. A tiszt azt írta, hogy ő és a legénység „több mint egy órán át tartó szoros UAP-találkozások” részesévé vált a korábbi észlelések kivizsgálása során. „A távolban számtalan narancssárga gömböt láttunk, amelyek a hegy hátterében minden irányban rajzottak. A látvány több percig tartott, mielőtt elhalványult” – írta jelentésében a tiszt.

Egy híres felvétel, amit egy F-18-as vadászgép pilótája örökített meg egy ufóról Fotó: U.S. Air Force

„[A] pilóták és én (szabad szemmel) két nagy gömböt figyeltünk meg, amint egymás mellett felvillannak, a helikopter közelében – mozdulatlanul, közvetlenül a jobb oldali rotorkorong felett. Ovális alakúak voltak, narancssárgák, fehér vagy sárga közepükkel, és minden irányba fényt bocsátottak ki” – rögzíti a hírszerző tiszt jelentése, amelynek májusban szüntették meg a titkosítását – írja a CBS News.

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Az úgynevezett deklasszifikálási program részeként az ufó-fájlok harmadik csomagjának nyilvánosságra hozataláról június 12-én, pénteken számolt be az amerikai védelmi minisztérium. Ebben a csomagban négy olyan újabb videófelvétel vált hozzáférhetővé, amit azonosítatlan repülő objektumokról készítettek.