Magyarországnak van egy olyan pontja, ahol a legforróbb nyáron is megmarad a jég

Még a forró nyári hónapokban is jeges fuvallat árad ki a titokzatos hasadékból

A Szent György-hegy egyik kevéssé ismert egyedi különlegessége a környékbeliek által Sárkányliknak nevezett szűk hasadékbarlang. A hegy oldalában fekvő és a vulkáni kőzetben kialakult tíz méter mély szűk hasadék bejárata rendkívül keskeny, és csak nagyon nehezen található meg az aljnövényzet és a leomlott bazaltorgona tömbök között.

A Balaton-felvidék tanúhegyei a pliocén vulkanizmus emlékei Fotó: Kállai Márton

Ami azonnal feltűnő lehet, ha a hasadék fölé hajolunk, a lentről érkező és még a legnagyobb nyári melegben is jeges fuvallat. A Sárkány -barlangról, erről a magyarországi viszonylatban rendkívül különleges természeti képződményről szóló első leírás 1738 -ból ismert.

A nemzetközi hírű polihisztor és geográfus, Bél Mátyás megbízásából Gyurkovics György földrajzi adatokat gyűjtött Somogy és Zala vármegye természeti jellemzőiről a híres tudós számára, és ennek részeként írta le a Szent György-hegy furcsa hasadékbarlangját.

Bél Mátyás, a XVIII. század híres polihisztora és geográfusa Fotó: Forrás: Wikipedia

A hasadékból kiáramló jeges fuvallatot a keskeny üreg mélyén egész évben megmaradó jég hűtő hatása okozza.

A vulkáni erózió által kialakított hasadékok, mély üregek, a barlangok külön típusát alkotják.

Ellentétben a tágas termekkel és nem egyszer jelentős hosszúsággal, illetve mélységgel rendelkező karsztbarlangokkal, a vulkáni hasadékbarlangok sokkal kisebb képződmények.

A keskeny bejárati nyílás és átmérő az ehhez képest viszonylag nagy mélységgel együtt speciális légáramlási viszonyokat alakíthat ki egy-egy vulkáni hasadékbarlang belsejében.

A "Sárkánylik" szúk bejárati nylását elrejtik a leomlott bazaltoszlopok Fotó: Wikipedia

A vulkáni erózió következtében kialakult hasadékbarlangok nemzetközi hírű magyar szakértője, Eszterhás István, a rangos New Yorki-i The Explorers Club egyetlen magyar tagja több alkalommal is megvizsgálta a Sárkány -barlang különös mikroklímáját. A neves barlangkutató azt találta,

hogy a hasadékbarlangban rendkívül erős, átlagosan 4 -10 m/sec sebességű állandó légáramlás mérhető.

A nagyon intenzív levegőcirkuláció miatt a Sárkány-barlang egyik szűk, nagyjából 2,5 méter hosszú járatában az erős légáramlás hatása miatt egész évben, még a legmelegebb nyáron is megmarad a járat alját borító jégkéreg.