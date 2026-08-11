Milák KristófNémeth NándorKós HubertJackl Vivienúszás

Kós Hubert a saját Európa-csúcsát, Németh Nándor Milák Kristóf országos rekordját döntötte meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Jackl Vivien ötödik, Milák Kristóf és Szabó-Feltóthy Eszter is hatodik helyen végzett keddi döntőjében a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Milák később 100 gyorson bejutott a döntőbe, viszont elveszítette a szám országos csúcsát, Németh Nándor három századot faragott a rekordból. Kós Hubert sokáig világcsúcsrészidőn belül úszott a 200 hát elődöntőjében, végül hatalmas Európa-rekordot úszott.

Koczó Dávid
2026. 08. 11. 18:50
Milák Kristóf általában középen versenyez, a magyar úszó az 50 pillangó Eb-döntőjében viszont a nyolcas pályán versenyzett Fotó: Insidefoto via ZUMA Press/Andrea Staccioli
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Női 200 háton Szabó-Feltóthy Eszter hatodik idővel jutott be a fináléba, s a döntőben is ebben a pozícióban ért célba, a 2:09,96-os ideje valamelyest elmaradt a középdöntős úszásától, de Szabó-Feltóthy hétfő délutáni idő is ugyanúgy hatodik helyet jelentett volna. Az aranyat a brit Katie Shanahan (2:06,13) szerezte meg.

Jackl Vivien harmadik legjobb idővel jutott a 800 gyors döntőjébe, de ott a dobogóra nem volt esélye, végül a negyedik helyért vívott szoros csatát is elveszítette, ötödik lett a fináléban, méghozzá úgy, hogy hat századdal megjavította az egyéni csúcsát (8:26,91). Az olasz Simona Quadarella nyert, akinek honfitársa, Nicolo Martinenghi férfi 100 mellen lett aranyérmes, míg női 100 gyorson a világcsúcstartó holland Marrit Steenbergen győzött.

Kós Hubert csalódott volt, hogy elmaradt a világcsúcs

200 háton Kós Hubert délelőtt nem adott bele mindent, az elődöntőben annál inkább. Nem az Eb-mezőnnyel, hanem Aaron Peirsol 2009-es világcsúcsával versenyzett.

Kós folyamatosan gyorsabb részidőket teljesített, mint tizenhét éve az amerikai klasszis, de végül nem a világ valaha volt legjobb, hanem a második legjobb idejét úszta.

A célban a világcsúcsot deklaráltan üldöző Kós Hubert csalódottnak látszott, noha az 1:52,30 óriási Európa-rekord. A régi csúcsot is Kós tartotta, 1:53,19-cel. Természetesen fölényesen legjobb idővel jutott a döntőbe, a finálé a 19 éves Rácz Zsombortól még óriási bravúr lett volna, ő 1:58,31-gyel a 16. helyen zárta az Eb-t.

Németh Nándor megdöntötte Milák Kristóf rekordját

100 gyorson viszont összejött, hogy mindkét magyar bejutott a döntőbe: Németh Nándor a negyedik (47,44), Milák Kristóf a hetedik (47,97) legjobb idővel, noha Milák saját középdöntőjében harmadik lett, Németh a másikban negyedik.

Németh Nándor időeredményének jelentősége, hogy visszavette a versenyszám országos csúcsát Miláktól, három századmásodpercet faragott le a rekordból.

– Jól összerakott, nagyon jóleső úszás volt, régóta üldöztem az országos csúcsot. Holnapra megpróbálunk még pár tizedet találni, hátha fel lehet férni a dobogóra – mondta Németh Nándor a futam után az M4 Sportnak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Balázs D. Attila
idezojelektiktok

Hálócsapdába ejtett fiataljaink

Balázs D. Attila avatarja

A választás utáni sokk ráirányította a figyelmet a világháló és a célirányzott információeljuttatás, ezzel párhuzamosan az internetes hazugságáradat hatalmára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu