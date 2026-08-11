Kós Hubert a saját Európa-csúcsát, Németh Nándor Milák Kristóf országos rekordját döntötte meg

Női 200 háton Szabó-Feltóthy Eszter hatodik idővel jutott be a fináléba, s a döntőben is ebben a pozícióban ért célba, a 2:09,96-os ideje valamelyest elmaradt a középdöntős úszásától, de Szabó-Feltóthy hétfő délutáni idő is ugyanúgy hatodik helyet jelentett volna. Az aranyat a brit Katie Shanahan (2:06,13) szerezte meg.

Jackl Vivien harmadik legjobb idővel jutott a 800 gyors döntőjébe, de ott a dobogóra nem volt esélye, végül a negyedik helyért vívott szoros csatát is elveszítette, ötödik lett a fináléban, méghozzá úgy, hogy hat századdal megjavította az egyéni csúcsát (8:26,91). Az olasz Simona Quadarella nyert, akinek honfitársa, Nicolo Martinenghi férfi 100 mellen lett aranyérmes, míg női 100 gyorson a világcsúcstartó holland Marrit Steenbergen győzött.