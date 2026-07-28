Józsa Judit mesés alkotásai tűzben edzettek, mint a japán szamurájkardok

– A technikája igen különleges: saját fejlesztésű hajtogatásos eljárással dolgozik. A szamurájkardok elnyűhetetlen, hajtogatott pengéje készül így.

– A szamurájkardok ritkán törnek el, a kerámia azonban „törékeny tökéletesség”. Ez a hajtogatásos technika gyerekkoromban, játékból született. Nem fémet, hanem természetesen különböző vastagságú agyaglapokat kezdtem hajtogatni, és emberalakokat formáltam belőlük. Később rájöttem, hogyan lehet ezt technikailag égetésre alkalmasan megoldani. Az agyag, a kerámia nem bocsátja meg a hibákat: ha két réteg között levegő marad, a szobor az égetés során szétrobban. Minden egyes hajtást úgy kell kidolgozni, hogy a levegőnek legyen menekülési útja. Az ember megtesz minden tőle telhetőt, de végül mindig kell hozzá a Jóisten áldása is.

– Életmű-kiállításának címe Őrtűz. Mi sugallta e nevet?

– Székely őseim sugallták ezt a címet, az ő örökségüket élem és viszem tovább. Úgy érzem, hogy ma különösen nagy szükség van őrtüzekre. Olyan emberekre, akik őrzik azt a szellemi örökséget, amely megtartotta ezt a nemzetet. A Ceaușescu-rendszerben nőttem fel, ahol a magyar történelmet otthon, elsősorban édesapámtól tanultam meg. Ez tartást adott. Később azért települtem át Magyarországra, az anyaországba, mert úgy éreztem, itt tudom kiteljesíteni azt az utat, amelyet magam előtt láttam: itt kutathattam levéltárakban, itt építhettem fel azt az életművet, amelyet Erdélyből nézve csak álmodni mertem. Művészetemmel a nemzetemet szolgálhatom, hálás vagyok ezért a Jóistennek. A magyar népművészet számomra nem múlt idő. Lehetünk nagyszerű világpolgárok, de milyen világpolgár az, aki nem ismeri a saját gyökereit? A gyökér nélküli ember olyan, mint a falevél: amerre fújja a szél, arra sodródik.

– Életművében meghatározó helyet foglalnak el a történelmi témájú alkotások, amelyek mind azt sugallják, hogy históriánk nem pusztán múlt, hanem élő örökség.