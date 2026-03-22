Himnuszokba szőtt magyar sors

Nemzeti imánk mellett, a trianoni határainkon túl élő magyar testvéreink himnuszai is a magyar identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hősiesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülései. Ezt a szellemi integritást hivatott ünnepelni a Józsa Judit Galéria legújabb tárlata, amelynek címe egyben nemzeti hitvallás is:

„Isten áldja meg a magyart, Tartson neve, míg a föld tart” – Csángó és palóc himnusz, Délvidék és Felvidék himnuszai.

Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a galériában (Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A kiállítás kurátora, Józsa Judit kerámiaszobrász és művészettörténész hangsúlyozta: a tárlat a kormány nemzetépítő munkájával összhangban kívánja felmutatni, hogy a magyar jövő záloga a teljes magyar kultúra ismerete. Mint fogalmazott:

Nemzettestvéreinknek a himnusz mindig megtartó erő volt és az lesz a jövőben is. Kárpát-medencei összművészeti tárlatunk a magyar nemzeti összetartozást, a trianoni határokon átnyúló szellemi egység megerősítését szolgálja.

A kiállító művészek névsora a Kárpát-medencei kortárs keresztény magyar alkotóművészet színe-javát vonultatja fel. A nyílt pályázat útján kiválasztott profi alkotók mellett az anyaországból és az elszakított területekről felkért kortárs keresztény művészek alkotásai is helyet kaptak. A képző-, nép- és iparművészeti alkotások nem csupán esztétikai élményt nyújtanak, hanem mélyebb üzenetet is hordoznak 2026 megbolydult Európájában: a keresztény hit és a hazaszeretet olyan megtartó erő, amely az embert próbáló időkben is túlélést biztosított a magyar léleknek.

Ünnepélyes megnyitó a belváros szívében



A tárlat ünnepélyes megnyitójára 2026. március 31-én, kedden 18 órakor kerül sor a Városház utcai galériában. Az egybegyűlteket a házigazda, Józsa Judit köszönti, a kiállítást pedig Feledy Balázs művészeti író, művészetkritikus nyitja meg, közreműködik Török Tilla Junior Príma díjas előadóművész.

A kiállítás június 30-ig ingyenesen látogatható.