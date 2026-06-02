Rendkívüli

Magyar Péter Berlinben bejelentette: kész a jövő héten tárgyalni Zelenszkijjel + videó

orosz–ukrán háborúKreml (Moszkva)Dmitrij Peszkov

Sokkoló fordulat: már estig véget érhet az orosz–ukrán háború

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Valóban egyetlen döntésen múlhat a háború vége? Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az Oroszország által különleges katonai műveletnek nevezett háború akár már a nap végéig lezárulhatna, ha Volodimir Zelenszkij elrendelné az ukrán csapatok kivonását az Oroszország által saját területének tekintett régiókból.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 13:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök Moszkvában (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ehhez Zelenszkijnek utasítania kellene az ukrán hadsereget, hogy vonuljon ki az orosz régiók területéről

– mondta a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón.

Peszkov szerint a háború lezárása Volodimir Zelenszkij döntésén múlik. Úgy véli, az ukrán elnöknek el kell rendelnie az ukrán csapatok kivonását a Donbász azon területeiről, amelyek jelenleg ukrán ellenőrzés alatt állnak.

A Kreml korábban is azt hangoztatta, hogy Kijevnek kell megtennie az első lépést a harcok befejezése érdekében.

 Peszkov szerint az ukrán erők kivonása megteremthetné a konfliktus politikai és diplomáciai rendezésének feltételeit.

A szóvivő hangsúlyozta: a harcok lezárásának előfeltétele, hogy Kijev kivonja erőit azokról a területekről, amelyeket Oroszország a saját régióinak tekint.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Putyin nyomása új korszakot hozhat: ellephetik Európát az amerikai atomfegyverek

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu