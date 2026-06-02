Ehhez Zelenszkijnek utasítania kellene az ukrán hadsereget, hogy vonuljon ki az orosz régiók területéről
– mondta a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón.
Ehhez Zelenszkijnek utasítania kellene az ukrán hadsereget, hogy vonuljon ki az orosz régiók területéről
– mondta a Kreml szóvivője egy sajtótájékoztatón.
Peszkov szerint a háború lezárása Volodimir Zelenszkij döntésén múlik. Úgy véli, az ukrán elnöknek el kell rendelnie az ukrán csapatok kivonását a Donbász azon területeiről, amelyek jelenleg ukrán ellenőrzés alatt állnak.
A Kreml korábban is azt hangoztatta, hogy Kijevnek kell megtennie az első lépést a harcok befejezése érdekében.
Peszkov szerint az ukrán erők kivonása megteremthetné a konfliktus politikai és diplomáciai rendezésének feltételeit.
A szóvivő hangsúlyozta: a harcok lezárásának előfeltétele, hogy Kijev kivonja erőit azokról a területekről, amelyeket Oroszország a saját régióinak tekint.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!