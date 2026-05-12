A Kreml szóvivője nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások újraindításáról

Az orosz–ukrán háború véget érhet 2026-ban?

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a finn elnök szerint itt az ideje, hogy Európa a kezébe vegye a sorsát és tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal. Korábban az Európai Tanács elnöke, António Costa kijelentette, hogy az Európai Uniónak megvan a lehetősége arra, hogy tárgyalásokat folytasson Oroszországgal. Elmondása szerint ezt támogatná Volodimir Zelenszkij is. Costa megjegyezte, hogy az EU el fogja kerülni a beavatkozást abba a békefolyamatba, amelyet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vezet.

Kaja Kallas hétfőn arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek még május hónapban megvitatják az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások lehetőségét.

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a kérdés a ciprusi informális találkozón kerülhet napirendre május 27–28-án. Ugyanakkor az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ajánlatát, miszerint a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehet alkalmas jelölt Európa képviseletére. Arra hivatkozott, hogy Schröder „az asztal mindkét oldalán ülne”, mivel orosz állami vállalatoknak lobbizik.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Fotó: AFP)