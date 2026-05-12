Magyar Péter maga ismerte el, hogy fehér por volt a lakásban, a rendőrség most mégis megszüntette a nyomozást

A Kreml szóvivője nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások újraindításáról

A Kreml legfrissebb diplomáciai bejelentését és Dmitrij Peszkov nyilatkozatát elemezve egyértelművé vált: Moszkva a humanitárius tűzszünet után azonnali offenzívára készül, hacsak Kijev nem hajt fejet az orosz békefeltételek előtt. Miközben az Európai Unió május végén fogja megvitatni a közvetlen tárgyalások lehetőségét Oroszországgal, Vlagyimir Putyin orosz elnök már konkrét helyszíneket is megjelölt az ukrán elnökkel való találkozóhoz. A kérdésben azonban a szakértők megosztottak: az orosz–ukrán háború véget érhet 2026-ban?

2026. 05. 12. 12:51
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő (Fotó: AFP)
  • A Kreml szóvivője szerint a háború bármikor véget érhet, ha Volodimir Zelenszkij meghozza a Moszkva által elvárt döntéseket,
  • a humanitárius tűzszünet lejártával az orosz hadműveletek folytatódnak,
  • a Kreml szerint a békefolyamat közel lehet a lezáráshoz, de nincs konkrét megállapodás,
  • Vlagyimir Putyin nyitottnak nevezte Oroszországot a tárgyalásokra és az amerikai közvetítésre,
  • Putyin bármikor kész találkozni Zelenszkijjel Moszkvában vagy akár más helyszínen is.

Az orosz elnök szóvivő korábban arról is beszélt, hogy az Oroszország által meghirdetett húsvéti tűzszünet humanitárius jellegű volt. Többször hangsúlyozta, hogy 

Moszkva célja nem önmagában a tűzszünet, hanem egy stabil és tartós béke elérése. 

Az orosz–ukrán háború véget érhet 2026-ban?

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a finn elnök szerint itt az ideje, hogy Európa a kezébe vegye a sorsát és tárgyalásokat kezdeményezzen Oroszországgal. Korábban az Európai Tanács elnöke, António Costa kijelentette, hogy az Európai Uniónak megvan a lehetősége arra, hogy tárgyalásokat folytasson Oroszországgal. Elmondása szerint ezt támogatná Volodimir Zelenszkij is. Costa megjegyezte, hogy az EU el fogja kerülni a beavatkozást abba a békefolyamatba, amelyet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vezet.

Kaja Kallas hétfőn arról beszélt, hogy az uniós külügyminiszterek még május hónapban megvitatják az Oroszországgal folytatandó közvetlen tárgyalások lehetőségét. 

Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint a kérdés a ciprusi informális találkozón kerülhet napirendre május 27–28-án. Ugyanakkor az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök ajánlatát, miszerint a volt német kancellár, Gerhard Schröder lehet alkalmas jelölt Európa képviseletére. Arra hivatkozott, hogy Schröder „az asztal mindkét oldalán ülne”, mivel orosz állami vállalatoknak lobbizik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
