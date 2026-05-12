A Kreml szóvivője nyilatkozott az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketárgyalások újraindításáról

- A Kreml szóvivője szerint a háború bármikor véget érhet, ha Volodimir Zelenszkij meghozza a Moszkva által elvárt döntéseket,
- a humanitárius tűzszünet lejártával az orosz hadműveletek folytatódnak,
- a Kreml szerint a békefolyamat közel lehet a lezáráshoz, de nincs konkrét megállapodás,
- Vlagyimir Putyin nyitottnak nevezte Oroszországot a tárgyalásokra és az amerikai közvetítésre,
- Putyin bármikor kész találkozni Zelenszkijjel Moszkvában vagy akár más helyszínen is.
Az orosz elnök szóvivő korábban arról is beszélt, hogy az Oroszország által meghirdetett húsvéti tűzszünet humanitárius jellegű volt. Többször hangsúlyozta, hogy
Moszkva célja nem önmagában a tűzszünet, hanem egy stabil és tartós béke elérése.
