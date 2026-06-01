Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

autós hírautós nagykoalícióparkolás

A másik autója is valakié – a parkolóban vizsgázik igazán a közlekedési kultúra

Az Autós Nagykoalíció figyelemfelhívó sorozata ezúttal arra irányítja a figyelmet, hogy a közlekedési kultúra nemcsak az úton, hanem a parkolóban is vizsgázik: más autójára vigyázni nem puszta udvariasság, hanem egyéni és közösségi felelősség is egyben.

2026. 06. 01. 16:03
Forrás: Autós Nagykoalíció
Magyarországon a parkolási kultúra vegyes képet mutat. Sokan korrektek, figyelnek, megállnak, elérhetőséget hagynak, vállalják, amit okoztak. De még mindig túl gyakori a másik hozzáállás is: „alig látszik”, „biztos volt már rajta”, „úgysem látja senki”, „nekem is meghúzták már”. Ez nemcsak közlekedési, hanem társadalmi kérdés is. Arról szól, hogy mennyire érezzük magunkénak a közös teret, és mennyire tiszteljük azt, ami nem a miénk. Egyszerű a pszichológia: ahol nincs szemkontaktus, nincs azonnali számonkérés, ott könnyebb elhitetni magunkkal, hogy a tettünknek nincs következménye. A parkoló személytelen hely. Nem látjuk a tulajdonost, csak az autóját. Pedig a másik oldalon ott lesz egy ember, aki majd szerelőt keres, biztosítóval egyeztet, időpontot kér, fizet, várakozik, bosszankodik.

Ha kárt okoztunk, a legfontosabb szabály egyszerű: ne tűnjünk el 

Álljunk meg, dokumentáljunk, készítsünk fotót, próbáljuk megkeresni a tulajdonost, hagyjunk elérhetőséget, és adjuk meg a szükséges adatokat. Vitás vagy súlyosabb esetben kérjünk hivatalos segítséget. Ez nem jogászkodás, hanem alapvető emberi tisztesség.

„A közlekedési kultúra nemcsak a forgalomban látszik, hanem a parkolóban is. Akkor is, amikor ajtót nyitunk, bevásárlókocsit tolunk, gyereket segítünk kiszállni, vagy egyszerűen elsétálunk egy másik ember autója mellett. A másik járműve mögött is ember van: család, munka, költség és sokszor komoly áldozat. Ha kárt okozunk, vállaljuk a felelősséget. Ha pedig elkerülhetjük a kárt, figyeljünk oda úgy, mintha a saját autónkról lenne szó” – hangsúlyozta Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.

A jó közlekedési kultúra tehát nemcsak a szabályok betartásából áll. Abból is, hogy hagyunk helyet a másiknak. Óvatosan nyitjuk az ajtót. Visszatoljuk a bevásárlókocsit. Nem támaszkodunk más autójára. Megtanítjuk a gyereknek, hogy a szomszéd járműve sem játék. És ha hibázunk, nem menekülünk el a következmények elől.

 

