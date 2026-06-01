Litvánia szerint Oroszországot vissza kell szorítani, nem alkudozni vele

Hétfőn Litvánia elnöke, Gitanas Nauseda arról beszélt, hogy az európai békemegbízott személyéről folyó viták figyelmen kívül hagyják a kontinens biztonságát érintő kérdéseket. Az LRT cikke szerint úgy fogalmazott:

Európa biztonsága Ukrajnában dől el, ezért Oroszországot meg kell állítani és vissza kell szorítani, nem pedig engedményeket tenni számára. Hozzátette, hogy az elképzelés nem áll összhangban Európa biztonsági céljaival.

A litván államfő szerint világosan meghúzott határok és elrettentés hiányában Oroszország még magabiztosabbá válhat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg a szövetségben a legnagyobb gondot nem az erőforrások hiánya jelenti, hanem a politikai akarat és a méltányos teherviselés hiányából fakad. Megjegyezte, hogy Ukrajna időt nyert a NATO-nak, amit nem szabad elvesztegetni.

Az orosz-ukrán háború nyomán több európai ország fokozza a civil lakosság felkészítését egy esetleges fegyveres konfliktusra. Míg Lengyelországban túlélési képzéseket tartanak, Finnországban és Svédországban pedig háborús felkészítő útmutatókat osztanak ki, Nagy-Britannia jelentős lemaradásban van. Szakértők szerint egy esetleges orosz támadás esetén a brit védelem komoly kihívásokkal szembesülne, miközben a hírszerzés attól tart, hogy a lakosság nem érzékeli kellő súllyal a fenyegetést.