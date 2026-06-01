Az ebola egyre több embert fertőz meg, de a WHO szerint van remény + videó

A WHO a hónap elején nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett (Fotó: AFP)

Tovább terjed a halálos ebolatörzs

Mint arról beszámoltunk, a vírus egy halálos törzse gyorsan terjed Közép-Afrikában és nincs rá védőoltás sem.

A kommunikációs minisztérium által közzétett adatok szerint az országban 282-re emelkedett a megerősített ebolás esetek száma, a halálos áldozatoké pedig 42-re nőtt, miután 19 új fertőzést igazoltak.

A WHO a hónap elején nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szombaton Buniában, a kelet-kongói Ituri tartomány fővárosában tett látogatásán arról beszélt, hogy bár jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy kezelés a Bundibugyo-vírus okozta ebola ellen, a betegség azonban a megfelelő orvosi ellátás mellett túlélhető.

A jelenlegi járvány a 17. ebolakitörés Kongóban, és az egyik legnagyobb azóta, hogy a vírust csaknem fél évszázaddal ezelőtt felfedezték. A helyzet annyira drámai, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Buniába – a városba, ahol a legtöbb haláleset történt – tartó és az onnan induló összes járatot törölték. A járvány leginkább Ituri és Észak-Kivu tartományokat érinti. A szakértők úgy vélik, hogy a vírus már átterjedhetett más közeli országokra, például Dél-Szudánra.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat.

A regionális terjedés kockázata már most is fennáll

– írta Jean Kaseya, az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok főigazgatója a Financial Timesban vasárnap megjelent véleménycikkében. Hozzátette, hogy jelenleg több mint 1100 gyanús esetet vizsgálnak.