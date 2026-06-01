Az ebola egyre több embert fertőz meg, de a WHO szerint van remény + videó

A WHO adatai szerint tovább terjed a vakcina nélküli Bundibugyo-vírus okozta ebolajárvány Közép-Afrikában, ráadásul a fertőzés már Brazíliában és Olaszországban is megjelent. A Kongói Demokratikus Köztársaságban 282 megerősített esetet és 42 halálesetet regisztráltak, ezért szükségállapotot hirdettek. Bár az ebola terjedése egyre nagyobb aggodalmat kelt, a WHO szerint már vannak olyan betegek, akik felépültek a fertőzésből.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 13:49
A WHO jelentése szerint négy ápolónő és egy laboratóriumi dolgozó felépült Forrás: AFP
Egészségügyi vészhelyzetet hirdettek Lombardia régiójában
A WHO a hónap elején nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett (Fotó: AFP)

Tovább terjed a halálos ebolatörzs

Mint arról beszámoltunk, a vírus egy halálos törzse gyorsan terjed Közép-Afrikában és nincs rá védőoltás sem. 

A kommunikációs minisztérium által közzétett adatok szerint az országban 282-re emelkedett a megerősített ebolás esetek száma, a halálos áldozatoké pedig 42-re nőtt, miután 19 új fertőzést igazoltak.

A WHO a hónap elején nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szombaton Buniában, a kelet-kongói Ituri tartomány fővárosában tett látogatásán arról beszélt, hogy bár jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy kezelés a Bundibugyo-vírus okozta ebola ellen, a betegség azonban a megfelelő orvosi ellátás mellett túlélhető.

A jelenlegi járvány a 17. ebolakitörés Kongóban, és az egyik legnagyobb azóta, hogy a vírust csaknem fél évszázaddal ezelőtt felfedezték. A helyzet annyira drámai, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Buniába – a városba, ahol a legtöbb haláleset történt – tartó és az onnan induló összes járatot törölték. A járvány leginkább Ituri és Észak-Kivu tartományokat érinti. A szakértők úgy vélik, hogy a vírus már átterjedhetett más közeli országokra, például Dél-Szudánra. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat

A regionális terjedés kockázata már most is fennáll

– írta Jean Kaseya, az Afrikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központok főigazgatója a Financial Timesban vasárnap megjelent véleménycikkében. Hozzátette, hogy jelenleg több mint 1100 gyanús esetet vizsgálnak.

Brazíliában egy Sao Paulóban kezelt férfinál merült fel az ebola gyanúja (Fotó: AFP)

Gyanús esetek Afrikán kívül

Brazíliában egy Sao Paulóban kezelt férfinál merült fel az ebola gyanúja, miután agyhártyagyulladásra utaló tüneteket mutatott. Egy másik feltételezett esetet Rio de Janeiróban vizsgálnak, ahol a beteg maláriatesztje pozitív lett – közölték vasárnap a helyi egészségügyi hatóságok. Hozzátették, hogy egyik diagnózis sem zárja ki az ebolafertőzés lehetőségét. A Sao Paulóban vizsgált férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságból származik, és lázzal jelentkezett, miután nemrég az afrikai országban járt. 

A riói beteg pedig a közelmúltban Ugandába utazott.

Olaszországban a lombardiai hatóságok múlt heti tájékoztatása szerint két ebolagyanús esetet azonosítottak. Szardínia fővárosában, Cagliariban kezdtek el tesztelni egy férfit, aki szombaton érkezett vissza Kongóból, és a betegségre utaló tüneteket mutatott. Az egészségügyi minisztérium azonban hétfő hajnalban közölte, hogy az ebolatesztje negatív lett.

Megerősítjük, hogy az ebola kockázata Olaszországban továbbra is nagyon alacsony

– közölte a minisztérium. Lapunk arról is beszámolt, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban már egy klinikát is megrohamozott a feldühödött tömeg. Egy hete a dühös tömeg Bunia városában gyújtott fel egy egészségügyi központot. 

A tűz elől menekülő betegek közül 18 igazoltan fertőzött ember megszökött a karanténból. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
