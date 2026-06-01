Magyar Péter azt állítja, hogy a migrációs paktum nem volt része az uniós forrásokról szóló megállapodásnak

Az Országgyűlésben is az államfőt gyalázta Magyar Péter

Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában beszélt a köztársasági elnökről is. Mint ismert a miniszterelnök ma reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel ellátogatott Sulyok Tamáshoz a Sándor-palotába, majd azt nyilatkozta: az alaptörvény átírásával távolítaná el a hivatalából az államfőt. A kormányfő a parlamentben ismét Sulyokot támadta, akit azzal vádolt, hogy nem őrködött a demokratikus jogállam felett.

Magyar Péter bejelentette, hogy a közeljövőben olyan szabályozási és alkotmányos megoldásokat fognak az Országgyűlés elé terjeszteni, amelyek szerinte helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat.

Arról azonban nem ejtett szót, hogy pontosan milyen jogszabály-módosítással távolítanák el a köztársasági elnököt a hivatalából.

Berlinbe és Párizsba látogat a kormányfő

A beszéde végén Magyar Péter beszámolt arról is, hogy egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel is. A miniszterelnök állítása szerint felelős költségvetési politikát fognak folytatni és tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét. Majd bejelentette, hogy kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, majd szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel fog megbeszéléseket folytatni. Magyar Péter üdvözölte, hogy az ellenzék is támogatja a kormánypárt javaslatát a képviselői fizetések csökkentéséről.

A konkrétumokat hiányolta a Mi Hazánk

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője hiányolta, hogy a miniszterelnök kifejtse az uniós források kapcsán támasztott konkrét feltételeket. Emlékeztetett, hogy korábban az EU-s pénzekről szólva azt mondta Magyar Péter, hogy

csak egy kicsi szuverenitásról kell lemondani.

Az ellenzéki politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen a Magyar Péterrel tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy kötelezően végre kell hajtani a migrációs paktumot.