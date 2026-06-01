Magyar Péter azt állítja, hogy a migrációs paktum nem volt része az uniós forrásokról szóló megállapodásnak

Magyar Péter az EU-s forrásokról kötött megállapodásukat méltatta a parlamentben, majd rögtön a leköszönt kormányfőt támadta. A miniszterelnök a napirend előtti felszólalásában azt állította, hogy a pénzekért semmilyen vállalást nem tettek a migrációs paktum vonatkozásában.

Máté Patrik
2026. 06. 01. 13:16
Fotó: Hatlaczki Balazs
Az Országgyűlésben is az államfőt gyalázta Magyar Péter

Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában beszélt a köztársasági elnökről is. Mint ismert a miniszterelnök ma reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel ellátogatott Sulyok Tamáshoz a Sándor-palotába, majd azt nyilatkozta: az alaptörvény átírásával távolítaná el a hivatalából az államfőt. A kormányfő a parlamentben ismét Sulyokot támadta, akit azzal vádolt, hogy nem őrködött a demokratikus jogállam felett.

Magyar Péter bejelentette, hogy a közeljövőben olyan szabályozási és alkotmányos megoldásokat fognak az Országgyűlés elé terjeszteni, amelyek szerinte helyreállítják az állami intézmények függetlenségébe és a jogállamba vetett bizalmat.

Arról azonban nem ejtett szót, hogy pontosan milyen jogszabály-módosítással távolítanák el a köztársasági elnököt a hivatalából.

Berlinbe és Párizsba látogat a kormányfő

A beszéde végén Magyar Péter beszámolt arról is, hogy egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel is. A miniszterelnök állítása szerint felelős költségvetési politikát fognak folytatni és tiszteletben tartják a jegybank függetlenségét. Majd bejelentette, hogy kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, majd szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel fog megbeszéléseket folytatni. Magyar Péter üdvözölte, hogy az ellenzék is támogatja a kormánypárt javaslatát a képviselői fizetések csökkentéséről.

A konkrétumokat hiányolta a Mi Hazánk

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője hiányolta, hogy a miniszterelnök kifejtse az uniós források kapcsán támasztott konkrét feltételeket. Emlékeztetett, hogy korábban az EU-s pénzekről szólva azt mondta Magyar Péter, hogy

csak egy kicsi szuverenitásról kell lemondani.

Az ellenzéki politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen a Magyar Péterrel tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy kötelezően végre kell hajtani a migrációs paktumot.

Magyar Péter miért fél Sulyok Tamástól?

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közölte, hogy Magyar Péter az első tárgyaláson felemelt kézzel ment és megadta magát, amivel engedi érvényesülni a migrációs paktumot. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy a lex-Orbán után jön a lex-Sulyok, majd személyre szabott jogalkotásnak nevezte, hogy a Tisza eltávolítaná hivatalából az államfőt.

Miért fél attól, hogy Sulyok Tamás legyen továbbra is Magyarország köztársasági elnöke?

– tette fel a kérdést Rétvári.

Szerinte ahogyan Magyar Péter Sulyokról beszélt, az nem alázat, hanem hatalmi gőg. Úgy véli, hogy az 1940-es évek óta nem volt példa arra Magyarországon, mint most.

Senki nem vonhatja kétségbe, hogy a közjogi méltóságok demokratikus módon lettek megválasztva

–rögzítette Rétvári.

Megnyugtató válaszokat vár a Fidesz

Mint jelezte, sem jogi alapja, sem alkotmányos indoka nincsen Magyar Péternek ahhoz, hogy az államfőt támadja. Majd úgy vélekedett, hogy egy közjogi bosszúhadjáratról kell vitázniuk hétről hétre a kampányban elmondott jóléti intézkedések megteremtése helyett. Végül Rétvári arról beszélt, hogy Magyar Péter egy alkotmányos válság felé sodorja Magyarországot.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője a felszólalásában megjegyezte, hogy Magyar Péter még mindig az előző kormány munkájával foglalkozott. Majd a miniszterelnöktől idézett, miszerint két éve Magyar Péter még kritikákat fogalmazott meg az EU irányába, amiért visszatartják a hazánknak járó uniós források.

Mint mondta, szeretnének megnyugtató válaszokat kapni, hogy a kormány elfogadta-e a migrációs paktumot, tettek-e vállalást a gyermekvédelmi törvény, az adórendszer, valamint a nyugdíjrendszer kapcsán.

A frakcióvezető szerint sérti a jogállamiságot és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Sulyok Tamást el akarják távolítani a hivatalából, majd leszögezte, hogy az államfő sem alkotmányt, sem törvényt nem sértett. 

Visszamenőleges hatállyal akarnak alkotmányt módosítani

– jegyezte meg.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

