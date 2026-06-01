Rendkívüli

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Rendkívüli

Összeomlott egy négyemeletes épület Székesfehérváron, a romok alá szorult egy ember + videó

robbanásdetonációkórházMáltatűzijátékgyárturisták

Hatalmas a pánik: robbanás rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Két férfit kórházba szállítottak, miután hatalmas robbanás történt a Ta' Lourdes tűzijátékgyárban. Bár a detonáció idején egyetlen dolgozó sem tartózkodott a létesítményben, a robbanás ereje Málta távoli részein is érezhető volt: ablakok törtek be, épületek remegtek meg, egy szemtanú pedig azt mondta, egy pillanatra komolyan azt hitte, hogy bombázzák a térséget.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 12:58
A detonáció hangját több kilométeres távolságból is hallani lehetett Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy helyi lakos, aki a robbanás idején a Kennedy Grove parkban sétáltatta a kutyáit, felidézte a rémisztő pillanatokat.

A kutyákkal voltam a Kennedy Grove-ban, amikor meghallottam az első robbanást. Először azt hittem, hogy egy gázpalack robbant fel. Körülbelül öt perccel később azonban még három detonáció követte egymást

– mondta.

A robbanások olyan erősek voltak, hogy éreztem a lökéshullámot, a körülöttünk lévő fák pedig beleremegtek. A kutyáim teljesen pánikba estek. Még soha életemben nem féltem ennyire, egy pillanatra komolyan azt hittem, hogy bombáznak minket

 – tette hozzá. A szemtanú arról is beszámolt, hogy több épületről homlokzati elemek szakadtak le. A rendőrség, a máltai fegyveres erők és az egészségügyi szolgálatok munkatársai továbbra is a helyszínen dolgoznak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék el a környéket.

A robbanásra több politikai vezető is reagált

Robert Abela miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és kiemelte, hogy a hatóságok azonnal a helyszínre vonultak. Alex Borg ellenzéki vezető megköszönte a mentésben részt vevő erők munkáját, és hangsúlyozta, hogy a detonáció az egész országot megrázta. Az érintettekkel az Európai Parlament elnöke is szolidaritást vállalt.

Egy hete pánik tört ki Cipruson is, miután a hatóságok nagy mennyiségű, robbanószer készítésére alkalmas anyagot találtak két palesztin férfinál.

 

Tűzijátékból készült bomba robbant, politikai támadás történt

A hónap elején arról is beszámoltunk, hogy robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártja, a D66 központját Hága belvárosában. Rob Jetten holland miniszterelnök elmondta, hogy tűzijátékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő az esetet gyáva megfélemlítési kísérletnek nevezte.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu