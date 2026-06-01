Hatalmas a pánik: robbanás rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét + videó

Europe- #Explosion at the Ta’ Lourdes fireworks factory in Magħtab in #Malta at around 6:36 local time today on June 1st 2026



Residential buildings, cars, and other structures in the vicinity of the plant were damaged.



There have been no reports of casualties yet pic.twitter.com/1SAteyo4MY — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 1, 2026

A robbanások olyan erősek voltak, hogy éreztem a lökéshullámot, a körülöttünk lévő fák pedig beleremegtek. A kutyáim teljesen pánikba estek. Még soha életemben nem féltem ennyire, egy pillanatra komolyan azt hittem, hogy bombáznak minket

– tette hozzá. A szemtanú arról is beszámolt, hogy több épületről homlokzati elemek szakadtak le. A rendőrség, a máltai fegyveres erők és az egészségügyi szolgálatok munkatársai továbbra is a helyszínen dolgoznak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék el a környéket.

🇲🇹 MASSIVE EXPLOSION ROCKS MALTA – Fireworks Factory Blows Up!



A powerful blast tore through the Ta' Lourdes fireworks factory in Magħtab early this morning, shaking the entire island.

The explosion was so loud it was heard across most of Malta. The shockwave smashed windows,… pic.twitter.com/JIUCOhYP9d — The Europe Radar (@TheEuropeRadar) June 1, 2026

A robbanásra több politikai vezető is reagált

Robert Abela miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és kiemelte, hogy a hatóságok azonnal a helyszínre vonultak. Alex Borg ellenzéki vezető megköszönte a mentésben részt vevő erők munkáját, és hangsúlyozta, hogy a detonáció az egész országot megrázta. Az érintettekkel az Európai Parlament elnöke is szolidaritást vállalt.