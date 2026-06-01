Hatalmas a pánik: robbanás rázta meg a magyarok kedvenc nyaralóhelyét + videó

A robbanások olyan erősek voltak, hogy éreztem a lökéshullámot, a körülöttünk lévő fák pedig beleremegtek. A kutyáim teljesen pánikba estek. Még soha életemben nem féltem ennyire, egy pillanatra komolyan azt hittem, hogy bombáznak minket
– tette hozzá. A szemtanú arról is beszámolt, hogy több épületről homlokzati elemek szakadtak le. A rendőrség, a máltai fegyveres erők és az egészségügyi szolgálatok munkatársai továbbra is a helyszínen dolgoznak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék el a környéket.
A robbanásra több politikai vezető is reagált
Robert Abela miniszterelnök együttérzését fejezte ki a sérülteknek, és kiemelte, hogy a hatóságok azonnal a helyszínre vonultak. Alex Borg ellenzéki vezető megköszönte a mentésben részt vevő erők munkáját, és hangsúlyozta, hogy a detonáció az egész országot megrázta. Az érintettekkel az Európai Parlament elnöke is szolidaritást vállalt.
